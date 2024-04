Štajner proti béčkům ve třetí lize: Neregulérní soutěž. Nezmar se neozval

Ve třetí lize je rozprostřeno čtrnáct rezerv prvoligových celků, ještě o patro výš, ve FNL, figurují Sparta „B“ a Olomouc „B“. Ty by od příští sezony mohla doplnit Slavia „B“ coby předpokládaný vítěz ČFL a z moravské strany někdo z vedoucího dua v MSFL Baník Ostrava „B“ či Karviná „B“. V tomto případě by záleželo, zda by Slezané udrželi nejvyšší soutěž, áčko spolu s béčkem pochopitelně nemůže startovat na stejné úrovni.

Současné poměry v ČFL kritizuje legenda bundesligového Hannoveru, aktuálně jeden z trenérů českolipského nováčka bojujícího o záchranu. Pokud jeho tým narazí rezervu prvoligisty (ve skupině B ČFL jich je šest: Hradec Králové, Pardubice, Jablonec, Teplice, Liberec, Mladá Boleslav), tak Štajner vlastně neví, na jakého protivníka své svěřence chystá, a zda na něj nevyrukuje třeba Marek Matějovský, jenž na konci března při disciplinárním trestu ve Fortuna lize například naskočil za mladoboleslavské béčko v Mostě. Při nedávné reprezentační pauze pak po třetiligových trávnících běhala celá řada špičkových hráčů z tuzemské nejvyšší scény. Kupříkladu do Ústí nad Labem liberecká rezerva přivezla pět protřelých jmen: brankáře Bačkovského, Pennera, Doumbiu, Fukalu a Lehoczkiho.

Jistým extrémem bylo loňské druholigové derby pražských „S“. Za záložní výběry Sparty a Slavie tehdy nastoupili borci jako Masopust, Kamenovič, Karabec, Minčev, Daněk, Mandous, Kačaraba, Bořil, Traoré nebo Ewerton.

O podobné „vytunění“ sestav na úrovni třetí ligy Štajner nestojí. „Může proti vám nastoupit třeba pět hráčů z ligy, nikdy nevíte, kdo bude hrát. Když béčko potřebuje posílit, tak bude posíleno. To pak můžeme trénovat, jak chceme,“ povzdechl si.

Jaké ale nabízí řešení? „Ať si béčka hrají svojí soutěž. Tahle anomálie není nikde na světě. Dobře, dejme tomu Německo. Tam ale rezervy ligistů hrají maximálně třetí ligu a jedná se o hráče do 23 let. To jsou vyloženě rezervní hráči a nikdo z bundesligy si do béčka zahrát nepřijde,“ nabízí řešení účastník MS 2006.

ČFL? Řežou nás rozhodčí

Sám Štajner, který prošel Spartou i Slavií, a v Německu na něj chodily desetitisíce fanoušků ve vyšperkovaných arénách, teď trénuje fotbalisty v poloprofesionálním režimu, kteří kromě hraní fotbalu musí chodit do práce. „I proto je ČFL náročná. Přestože hráči mají svá civilní zaměstnání, je potřeba, aby trénovali. Tréninky máme čtyřikrát týdně. K tomu připočtěte cestování, pokud nejsou přímo z České Lípy, takže stráví třeba další dvě hodiny v autě při cestě tam a zpět jenom na trénink. Potom jedete na venkovní zápas, kde vás řežou rozhodčí. Celkově je to neregulérní soutěž, prasárna,“ vyprávěl po páteční porážce v Ústí nad Labem (1:3).

Ve městě z Libereckého kraje hluboko po čtyřicítce končil v divizi vlastní aktivní hráčskou kariéru a přispěl k postupu výš. „Už jsem zde zůstal a zapojil se do realizačního týmu,“ vysvětlil. Nabízely by se vazby na Liberec a jeho nového ředitele Jana Nezmara, bývalého spoluhráče ze Slovanu. „Z Liberce se mi nikdo neozval, s Honzou jsem v poslední době nemluvil,“ odmítá však Štajner.