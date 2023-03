Clash of the Stars 4: program zápasů. Bitky sportovců, obrů a podivínů

Hranice bizáru budou určitě opět posunuty. Nemůže to dopadnout jinak, když se podíváte na přehlídku účastníků čtvrtého galavečera Clash of the Stars. Dva těžkotonážníci v malé kleci, tři podivíni v bitvě, v níž vyhraje ten, který zůstane stát jako poslední, nebo duel kulturistky s MMA bojovnicí. Nechybět budou ani neblaze proslulá jména jako Tadeáš, Grznár či Psycho Michal. Zkrátka 11. března se odehraje v O2 Universum něco, co nikdy předtím. Jaký je program Clash of the Stars 4?