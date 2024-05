Ústí v euforii. Basketbalisté zkrotili „bestii“ z Děčína a poprvé jsou ve finále

Hlavním střeleckým tahounem Ústí dnes byl Lamb Autrey, který dal 23 bodů, z toho 16 už v prvním poločase. Nejlepší ligový střelec Ty Nichols si připsal 16 bodů a 10 asistencí. Další Američan Kristopher Martin nasbíral 20 bodů i díky čtyřem trojkám z šesti pokusů. Kapitán Ladislav Pecka přispěl k vítězství 18 body. Nejlepším střelcem hostů byl A.J. Walton s 16 body.

Rozhodující duel byl stejně jako celá série dlouho vyrovnaný. Děčínu opět chyběl rozehrávač Jordan Ogundiran, který ve vyhroceném pátém zápase utrpěl krvavé zranění v obličeji a otřes mozku. První poločas skončil 49:49. V třetí čtvrtině šli domácí svěřenci kouče Jana Šotnara, který po sezoně u týmu skončí, díky třináctibodové sérii do vedení 62:53. Děčínu se však povedlo vyrovnat před sirénou na 66:66.

V závěrečné desetiminutovce se začala Sluneta soupeři vzdalovat a po třech trojkách v řadě vedla 85:72. Dva důležité tříbodové koše dal Johan Haiblík. V závěru utekli domácí až na rozdíl 17 bodů a mohli slavit historický postup.

„Dali jsme si jako cíl postup do finále někdy v lednu nebo únoru. Když se to povede, ty emoce jsou obrovské. Jsem na kluky hrozně hrdý. Děčín v play off, to je bestie, která se těžko poráží a my jsme to zvládli,“ řekl České televizi trenér Šotnar, který v závěru svého tříletého angažmá pomohl Slunetě k první medaili v klubové historii.

Finálová série na čtyři vítězství začne dvěma zápasy na hřišti Nymburka 21. a 22. května. „Nymburk je lepší tým, je to skvělý tým, u nás je to pojem. Ale my si v té euforii, v jaké jsme, jdeme zahrát o titul,“ prohlásil Šotnar.

Děčín v semifinálové sérii celou dobu dotahoval. „Trápili jsme se se ztrátami a dneska nás to víceméně potopilo. Na začátku druhého poločasu jsme se dostali do čtyřbodového vedení a hloupými chybami jsme o to jednoduše přišli. Ústí se povedl úsek 13:0. Nám se podařilo do zápasu ještě vrátit, ale druhý ústecký nápor už jsme neustáli. Už to bylo na nás moc. Chyběl nám ten jeden hráč v podobě Ogundirana,“ řekl kouč Tomáš Grepl.

Od pondělí jeho svěřence čeká souboj o třetí místo na dvě vítězství. „Bronzová medaile visí taky vysoko, protože Ostrava hraje v této sezoně výborný basket,“ konstatoval Grepl.

Na zápasy s Ostravou se příliš netěší děčínský lídr Matěj Svoboda, který je odchovancem Nové huti. „Souboji proti Ostravě jsem se chtěl co nejvíce vyhnout. Jsou to pro mě vždycky nepříjemné zápasy. Je to moje rodné město a brácha hraje za Ostravu. Ale nedá se nic dělat. Budeme bojovat, určitě chceme získat medaili a zakončit sezonu úspěšně,“ uvedl český reprezentant, který dal ve čtvrtek 14 bodů.

„I když jsme loni došli do finále, před sezonou jsme nebyli nějací favoriti, kteří by měli něco obhajovat. Ale věřili jsme si, že na to máme. Asi nám v té poslední čtvrtině došly síly,“ dodal Svoboda.

Ústí nad Labem - Děčín 93:77 (18:19, 49:49, 66:66)

Nejvíce bodů: Autrey 23, Martin 20, Pecka 18 - Walton 16, Matěj Svoboda 14, Štěrba a Šturanovič po 11. Konečný stav série: 4:3.