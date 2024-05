Slováci řešili »výsměch« Vymětalíkové ke stadionu v Trenčíně. Reportérka vrací úder: Hajzli!

Nestačila se divit! Když reportérka ČT Sport Darina Vymětalíková (43) vyrazila v rámci pracovních závazků na Slovensko, rozhodla se sdílet na sociálních sítích pár střípků, které prezentovala s humorem. Netušila ale, že její komentáře u našich východních sousedů nepadnou na úrodnou půdu. Slováci si totiž nepochopitelně vyložili její příspěvky jako výsměch, čímž Darinu pořádně zvedli ze židle!

Tohle rozhodně nečekala! Darina Vymětalíková se pracovně vypravila na zimnní stadion v Trenčíně, kde česká hokejová reprezentace sehrála přípavné utkání se Slovenskem. Sportovní reportérka na síti X ukázala potíže kameramana české televize, který se musel krčit pod stropem.

„Nemusíte mít 150 cm, abyste tu dělali kameramana, ale pomáhá to,“ okomentovala kolegovu fotku Darina, která později poukázala také na světelnou kostku nad kluzištěm. „Jak vidí kostku na zimním stadionu diváci (zepředu) versus, jak ji vidí hráči na ledě (zespoda). Trenčín,“ ukázala Vymětalíková zajímavost.

Tím se ale nejspíš Slováků dotkla. Místo má za sebou totiž několik úprav a další se chystají. „Na rekonstrukci Zimního stadionu Pavla Demitry v Trenčíně šly miliony eur a další se chystají. Jejich cílem je, abychom měli na Slovensku další důstojné dějiště pro mezinárodní zápasy,“ zmínil web Športový čas, který komentáře Vymětalíkové prezentoval jako vysmívání se.

„Na Nepelův stadion v hlavním městě jsou Češi zvyklí, vždyť tam měli už dvakrát domácí prostředí během MS. Ale na zimák v Trenčíně přišli poprvé a jen civěli,“ stálo v článku, který tvrdil, že se Vymětalikové nepozdávaly podmínky pro práci kameramana a následně si »vzala na paškál« kostku nad ledem.

„Zdá se, že ve čtvrté fázi rekonstrukce, ktorou v Trenčíně chystají za 11,2 miliónu eur (cca 280 milionů korun), budou mít ještě co dělat,“ uzavírá text, který sportovní redaktorku pochopitelně pořádně vytočil.

„Slovenští kamarádi. Športový čas, to je co za kanál? V Trenčíně to bylo naprosto boží, mám ráda tyhle stadiony, kde je všude blízko. Ti hajzli poblili stadion a ještě to hodili na mě. Má cenu to s někým řešit? Nebo je to ztráta energie? Kupodivu se pod to nikdo nepodepsal,“ nechápala stálice sportovního kanálu ČT.