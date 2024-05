Nymburk se uvařil v ústeckém kotli. Opora Kříž: První těžký soupeř

Nymburk není v české lize zvyklý na porážky. Vyřazovacími boji dosud procházel jako nůž máslem. Na adekvátního soupeře narazil až ve finálové sérii. „Se vším respektem k Olomoucku a Ostravě jsme poslední těžký zápas sehráli 30. března. Čekali jsme to teď těžší, protože Ústí je oproti nim úplně jinde,“ popisoval lídr Nymburka i reprezentace Martin Kříž.

Zatímco Ústí svádělo sedmizápasovou válku s Děčínem v semifinále, to Nymburští už dávno odpočívali. „Že nejsme v zápasovém rytmu, na to jsme se mohli vymlouvat před začátkem finále. Teď to vypadá, že první finálová výhra v prodloužení (89:86pp.) se jeví jako hodně cenná,“ oddechl si Kříž.

Favorit si chtěl na ústecké palubovce vybojovat titulový mečbol. Místo toho umožnil rivalovi nahodit motory. „Víme, že Ústí je doma úplně jiný mančaft, než venku. Dostali jsme devadesát bodů, což je na naše poměry opravdu moc a zároveň nám to nepadalo z dálky. Obrana nefungovala a my musíme najít jinou cestu, když to nešlo z dálky. Nakonec je jedno, jestli prohrajeme o bod, nebo o dvacet,“ přemítal 30letý křídelník či pivot. Stále ovšem zůstává v klidu: „V Ústí jsme už dvakrát prohráli v základní části, což měl být pro nás zdvižený prst, ale pořád je to hlavně o naší hlavě a přístupu. Pokud budeme plnit to, co máme, příště vyhrajeme.“

Naopak Ústečtí nadále přepisují historii. Premiérový postup do finále, v něm první vítězství. Když v průběhu čtvrté čtvrtiny vedli o třicet bodů, hala byla v rauši. „Čím na tohle navázat? Snad ještě dát Nymburku stovku,“ usmál se kouč Slunety Jan Šotnar. „Předvedli jsme velké úsilí a chytrou obranu. V herním plánu jsem přitom původně neměl, že sedm minut před koncem začnu stahovat naše opory, aby ušetřili síly,“ rozplýval se.

Ústí znovu podrželi hvězdy Ty Nichols (22 bodů, 11 asistencí = double double) a sedmnáctibodový Lamb Autrey. Dokážou na top výkon navázat i v pondělí v 18 hodin, nebo přece jen favorizovaný Nymburk odskočí do titulového trháku?

Finále play off - 3. zápas

Ústí nad Labem - Nymburk 90:66 (14:10, 36:23, 74:49)

Nejvíce bodů: Nichols 22, Autrey 17, Rowan 12 - Gordon 16, Sanders 10, Kříž 8. Fauly: 20:18. Trestné hody: 17/14 - 24/16. Trojky: 14:4. Doskoky: 31:41. Diváků: 1890. Stav série 1:2.