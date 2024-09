Sparťan Victor Olatunji: Miluju svíčkovou a Orwella

Hvězda úvodního kola Ligy mistrů a první Nigerijec, který při debutu v milionářské soutěži skóroval i asistoval. Sparťanský 192 cm vysoký habán z útoku Victor Oluyemi Olatunji (25) se s tím prostě nemaže. V rozhovoru pro Blesk však ukázal i jinou stránku!

Pravidelně nastupujete a střílíte góly. Máte životní formu?

„Spíš bych to označil za kariérní proces. Každý takový zápas mě samozřejmě zlepšuje, ale já se chci posouvat každý den. Třetí sezonu v řadě hraju poháry, což je super.“

Máte nějaký fotbalový sen?

„Nemám žádný konkrétní, ale hraním v Lize mistrů si určitě jeden plním a posouvám se.“

Kam až se chcete posunout?

„Rozhodně do některé z top pěti lig. Láká mě Německo, Itálie, ale samozřejmě i anglická Premier League. Loni jsme si zahráli se Spartou proti Liverpoolu, to pro mě bylo privilegium.“

Ve Spartě hrajete přes rok, předtím jste byl půlrok v Liberci. Afričané z různých českých klubů společně tráví dost času mimo hřiště. S kým jste nejvíce v kontaktu vy?

„S bývalými spoluhráči z Liberce. Bylo nás tam víc Afričanů.“ Hned čtrnáct Nigerijců nastoupilo v letošní sezoně do zápasů Chance Ligy. Vídáte některé pravidelně? „Nejvíc asi libereckého Ghaliho, ale ani jeho ne moc pravidelně.“

Pro většinu Afričanů je největší úspěch debutovat v reprezentaci. Máte to stejně?

„Je to velký cíl pro každého mladého hráče, speciálně pro nás Nigerijce. Jsme pyšní, když můžeme hrát za svou zemi. Už jen mít na sobě zelený dres a znak orla dodá hráči motivaci. Uvědomí si, že reprezentuje zemi s více než 220 miliony obyvatel. A to ho nutí makat celým srdcem.“

Vy jste zatím za seniorskou reprezentaci nenastoupil, nekontaktoval vás alespoň někdo při vaší formě?

„Zatím ještě ne.“

Je někdo z reprezentace vaším idolem?

„Několik útočníků mě inspirovalo, nejvíc asi Odion Ighalo, který zářil v Premier League. Toho fakt miluju!“

Góly ale slavíte gestem Cristiana Ronalda. Je to další velký vzor?

„Přesně tak, hlavně kvůli jeho schopnostem a pracovitosti na hřišti i mimo něj. Tím mě inspiruje, chci být stejný.“

Nepsal vám, že zaznamenal vaši oslavu?

„Nikdy jsem ho nepotkal a ani mi nepsal. Bohužel už nehraje Ligu mistrů, tak aspoň tou oslavou připomínám, co vše v této soutěži dokázal on.“

Iniciály »OV7« na kopačkách také vypadají jako inspirace slavnou značkou »CR7«.

„Toto je čistě z mé hlavy! Navíc mám na rozdíl od Ronalda prohozené iniciály – příjmení a až pak jméno.“

Jak jste se vlastně dostal k fotbalu? Bavily vás i jiné sporty?

„Zkoušel jsem jich hodně, ale ne profesionálně. Běhal jsem, plaval a tak podobně. Každý sportovec asi zná to těžké rozhodnutí, kdy si musí vybrat jeden sport, ve kterém se cítí být nejlepší. Já zvolil fotbal.“

A kdybyste nehrál fotbal, čím byste se živil?

„Asi zpěvem. Jsem v něm dobrý!“

Nejlepší z kádru Sparty?

„To nemůžu posoudit.“ (smích)

Jakou máte rád hudbu?

„Hodně poslouchám gospely, hlavně před zápasy. Jinak velmi záleží na situaci a aktuální náladě.“

Mezi herci máte také své favority?

„Ani ne, ale když mám čas, rád si na něco zajdu do kina. Mám rád filmy podle knih George Orwella.“

Za co nejraději utrácíte? Máte luxusní auto?

„Jezdím klasickou škodovkou. Celkově moc neutrácím, většinu peněz investuju.“

Líbí se vám Češky?

„Jsou pěkné, ale přítelkyni nemám!“ (smích)

Chutná vám české pivo?

„Pivo nepiju, to si radši dám třeba kolu.“

A nějaké české jídlo jste si oblíbil?

„Nejradši mám svíčkovou, ta mi fakt chutná!“

Jakou nigerijskou pochoutku byste naopak doporučil našincům?

„Mám rád amalu, což je typické jídlo pro etnickou skupinu Jorubů, ke které se hlásím. Amala se vyrábí z jamu, což je zelenina, a mouky a je to v podstatě takové těsto, na kterém si vždycky pochutnám!“

Do světa vyslal náboženský trend: Celebrita díky nápisu!

Gól při debutu v LM proti Salcburku (3:0) oslavil Olatunji speciálně. Po »Ronaldově skoku« si vyhrnul rudý dres a ukázal bílé triko s nápisem »I am chosen, who are you«, který v překladu znamená: »Jsem vyvolený, kdo jsi ty«. „V Nigérii je teď tato věta trend,“ vysvětlil.

Jde o reakci afrických křesťanů na posměšky bezvěrců, kteří si utahují z údajných božích zázraků. Jeden z členů církve například vyprávěl, jak byl před jistou smrtí zachráněn lvem, který ho v zubech odnesl pryč od násilníka... Po vlně posměšků se ovšem silně věřící země semkla právě pod heslem »Jsem vyvolený«! Počítá se mezi ně i Olatunji.

„Nebyl jsem si jistý, jestli nápis ukážu. Ale dal jsem gól a měl to připravené, tak by byla škoda triko neukázat,“ pousmál se Victor. Tah to byl úžasný. Vždyť motto, které si žilo svým životem v západní Africe, se díky mezinárodně vysílané Lize mistrů dostalo do všech koutů světa. A v Nigérii je rázem z Olatunjiho celebrita!