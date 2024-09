Ščasný o Spartě: Projevuje se práce Friise. Panák už měl hrát v nároďáku

Byl to fantastický večer, dlouho se na něj bude vzpomínat. Sparta vkročila do Ligy mistrů, kterou hraje po devatenácti letech, výhrou 3:0 nad Salcburkem . „Sparta dostala soupeře pod tlak kvalitním presinkem, tím se vyrovnala velkým mužstvům,“ našel jeden z důvodů letenské výhry Zdeněk Ščasný, zkušený trenér a expert deníku Sport. Současně vyzdvihl pět individualit: Olatunji, Haraslín, Kairinen, Preciado a Panák.

Prožila Sparta skvělý start?

„Je to obrovská vzpruha a nárůst sebevědomí. Ale pořád platí, že těžké zápasy teprve přijdou. Uvidí se dál, jakou Sparta má sílu. Salcburk patří v Lize mistrů k průměrným týmům, ale na druhou stranu se sparťané dobře připravili a dostali soupeře tam, kam chtěli.“

Anketa Který soupeř Sparty v LM je pro vás nejatraktivnější? Manchester City Leverkusen Atlético Madrid Feyenoord Inter Milán Stuttgart Salcburk Brest

Co rozhodlo o výhře s rozdílem tří branek?

„Faktorů bylo několik, ale na prvním místě skvěle taktická připravenost. Tomu pomohl rychlý gól a Haraslínova následná šance. Tím Sparta totálně rozhodila nezkušenou obranu Salcburku a mohla hrát to, co chtěla. Když trenér Friis řekl, že je na zápas připravený, tak to jednoznačně potvrdil.“

Čím konkrétně?

„Jestli je Salcburk v něčem dobrý, tak jde o rychlost hráčů vepředu. To Sparta naprosto eliminovala a vytvořila hluboký blok, soupeře vůbec do ničeho nepustila a trestala chyby. To bylo klíčové.“

Trenér Friis zmínil, že se tým poučil z jarní facky s Liverpoolem. Bylo to vidět?