Další ztráta, Priske pořád pod tlakem: Jako ve Spartě? Tak nepřemýšlím

Je to neveselé období. Feyenoord z prvních osmi soutěžních utkání sezony dokázal po základní hrací době vyhrát jen dvě. Nechytil se ani v roli jasného favorita na půdě Nijmegenu, kde od 34. minuty prohrával.

„Přitom jsme odehráli první půli dobře. Měli jsme pár šancí, ze kterých jsme ale nedokázali skórovat. Domácí nic neměli. Pak jsme jim ovšem nabídli první příležitost a šli do vedení. Takže místo toho, aby to bylo v poločase 1:0 pro nás, nebo alespoň 0:0, tak jsme museli dotahovat,“ mrzelo Priskeho, že Feyenoord opět inkasoval po hrubé individuální chybě. Tentokrát stopera Thomase Beelena.

Po změně stran se čekala ze strany hostů velká otočka. Ta se však nedostavila.

„Trochu jsme vypadli ze hry. Chtěli jsme najednou vše uspěchat, takže jsme se i špatně rozhodovali. Ztráceli jsme jednoduše míče, ve správných chvílích nám chyběla kvalita. Nebyli jsme dostatečně nebezpeční, což potvrzují i statistiky. Na posledních třiceti metrech se musíme výrazně zlepšit,“ ví Priske.

Feyenoord dokázal vyválčit alespoň bod, když v 88. minutě dohrál rohový kop a důrazem na malém vápně se prosadil pravý bek Jordan Lotomba. Pro slavný tým z Rotterdamu šlo o čtvrtou remízu ze šesti ligových kol. Dosud je však v Eredivisie neporažen.

Od fanoušků to ale hráči schytali. Příznivci dali chorálem jasně najevo, že chtějí krev, pot a slzy a takové výkony jim nestačí.

„Chápu je. Jsme v top klubu, což s sebou přináší tlak. Musíme s ním umět pracovat, musíme ho přijmout. Všichni jsme teď velice zklamaní, ale to nás nemůže emočně rozhodit. Soustředíme se na věci, které můžeme změnit a budeme pracovat, abychom byli lepší,“ ujišťoval Dán fanoušky, že jeho svěřenci dělají pro nápravu maximum.

Chybí nám silné základy

Vzhledem k rozpačitému startu do sezony přišla řeč i na to, zda Priske nevidí podobnost se svým působením ve Spartě. Na Letné totiž vše také nezačalo růžově, ale výsledkem byly dva tituly ve dvou letech.

„Takhle nad tím vůbec nepřemýšlím. Já i hráči děláme každý den maximum pro to, abychom se zlepšili. Samozřejmě mám zkušenosti s tím, že se nedaří, ale soustředím se jen na to, co můžeme změnit. Tímhle způsobem věřím, že se vše zlepší,“ odmítl se Priske upínat na časy ve stověžatém městě.

Pouhých deset bodů z úvodních šesti kol znamená jedenáctibodovou ztrátu na vedoucí PSV, které odehrálo o utkání více. Sny o nizozemském titulu začínají ve Feyenoordu uvadat.

„O titulu se vůbec nebavíme. Cílem pro nás je TOP 2. Chybí nám silné základy, které nějaký čas trvá vybudovat. Bohužel, čas nemáme. To je fakt. Musíme být více sebevědomí. To ale přijde jen s prožitým úspěchem,“ uvědomuje si Priske složitost situace.

Ve středu čeká dánského kouče velké shledání. Feyenoord v druhém kole Ligy mistrů vycestuje do Girony, za kterou hraje Ladislav Krejčí.

„Máme pár tréninků, během nichž se na ně připravíme. Vyřešili jsme jeden problém, ale objevil se další. Tak to prostě je. Dobré je, že v naší hře jsou viditelná pozitiva, ale musíme být lepší, to je jasné,“ doufá Priske, že by se v Katalánsku mohla otočit dosavadní trajektorie sezony Feyenoordu.