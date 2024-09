Stávka fotbalistů? Je to blízko, hrozí hvězda. Zápasů je moc, rostou zranění

Je to trend, který je znatelný už několik let. Počty fotbalových zápasů za sezonu se zvyšují, a ačkoliv se proti tomu hlasitě ozývají trenéři i někteří hráči, jejich slova nemají velký dopad. A ze strany fotbalistů možná už kalich trpělivosti přetéká, řešením by mohla být i stávka. „Myslím si, že je to blízko,“ řekl před začátkem prodloužené skupiny Ligy mistrů španělský záložník Rodri, podle kterého kvantita zápasů překonává kvalitu.