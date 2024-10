Dohra svatby Schumacherovy dcery: Párty mučila sousedy!

as

Autor: as

Kéž by zase odtáhli do Německa, tady je kolem nich jen samý cirkus... Obyvatelé Mallorky mají pifku na rodinu legendy F1 Michaela Schumachera (55) kvůli víkendové veselce.

»Schumiho« dcerka Gina (27) se v sobotu vdávala na Mallorce v luxusním rodinném sídle za tři čtvrtě miliardy, kde slavný pilot, už přes dekádu skrytý před zraky veřejnosti, nadále rehabilituje po osudné lyžařské nehodě v Alpách.

Přísně střeženého obřadu se podle informací z Německa papá Michael opravdu zúčastnil, ovšem v jaké je kondici, o tom se stále jen spekuluje.

Každopádně mladí to pořádně rozjeli a Mallorčané běsní. Sousedé z prominentní čtvrti se vůbec nevyspali, hlasitá hudba je mučila až do čtyř hodin do rána. Pod duněním basových linek se skleněná okna bez přestání třásla.

Přitom na ostrově je noční klid od jedenácté večer, výjimky se neudělují. Omluva od Schumacherových? Kdepak. Tady jsme teď doma a můžeme si dělat, co si zamaneme. Gina Schumacherová si brala fešáka Iaina a je z ní paní Bethkeová. Vadil snad hluk i Michaelovi?