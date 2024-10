Slovenský kapitán Škriniar: Odposlechy odhalily nátlak mafie?

Velká kauza momentálně hýbe italským fotbalem! Policie tam poslední zářijový den zatkla 19 osob obviněných z napojení na známou mafiánskou skupinu Ndrangheta. Její fungování je spjato také s fankluby obou milánských fotbalových velkoklubů – gigantů AC a Inter. V policejních odposleších figuruje dokonce i jméno slovenského obránce Milana Škriniara!

Na pondělní tiskové konferenci iitalská prokuratura oznámila, že ve hře jsou obvinění, která zahrnují spolčení s použitím »mafiánských metod«, vydírání, napadení a další závažné trestné činy. Podezřelí se prý snažili převzít kontrolu nad všemi lukrativními obchodními aktivitami v okolí slavného stadionu San Siro, ať už šlo o parkování, restaurace, prodej vstupenek nebo suvenýrů. Vyšetřovatelé uvedli, že někteří zadržení mohli být zapojeni také do obchodu s drogami.

Kauza, která podle ESPN zcela zdecimovala fankluby Interu a AC, ovšem zahrnuje podle serveru Nový čas i jméno slovenského obránce Milana Škriniara. Ten do Interu přišel v roce 2017 za 580 milionů korun. Po jeho odchodu na konci sezony 2022/23 ale klub nedostal ani korunu, protože Škriniar skončil jako volný hráč. Nejvyšší vedení Interu tehdy tvrdilo, že se měl Slovák do poslední chvíle tvářit tak, že smlouvu určitě prodlouží, on však místo toho nečekaně odešel do PSG.

Z odposlechů bylo ale podle Nového času zjištěno, že právě v té době se 29letý Slovák měl sejít s jednou z hlavních postav fanouškovské skupiny Marcem Fedricem. Její představitelé na setkání s bekem v tréninkovém centru klubu velmi tlačili a chtěli se bavit o jeho budoucnosti v klubu.

„Bude lepší, když nepřijdete. I proto, že v centru jsou kamery. Ředitel (Giuseppe Marotta) mi řekl, že by bylo lepší, kdybyste se setkali na jiném místě,“ reagoval na jejich žádosti Massimiliano Silva, muž zodpovědný za vztahy mezi fanoušky a klubem. „Dobře, nepřijdeme, pokud ředitel Marotta vydal takový pokyn. Řídíme se jeho instrukcemi. Respektujeme to,“ odpověděl Fedrico.

K setkání obou stran ale i tak podle dostupných informací došlo, ovšem na jiném místě. Škriniara si skupina pozvala do jednoho z barů poblíž stadionu San Siro, který ovládala. „Třásl se mu hlas, měl trochu strach,“ popsal schůzku jeden ze zatčených.