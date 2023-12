Problémový talent si bere do Slavie i svou lásku: Kvůli ní mu vyhrožovala mafie!

Barrandovské ateliéry ať už chystají kulisy! Dle příběhu posily fotbalové Slavie Mohameda Ihattarena (21) a jeho milované Yasmine by se dala natočit gangsterka.

„Bonnie a Clyde nejsou nic oproti nám,“ přirovnali se sami novomanželé v květnu po oznámení sňatku k americkým zločincům z dob hospodářské krize, kterým na popularitě přidal oceňovaný film z roku 1967. Možná by to byla legrace, kdyby nizozemský talent s marockými kořeny a milovnice módy neměli sami pletky se zákonem.

Letos 12. února – v den Ihattarenových 21. narozenin – v domě na předměstí Utrechtu zasahovali policisté kvůli podezření z domácího násilí. Špílmachra, který měl v roce 2019 tržní hodnotu kolem půl miliardy korun, sbalili. Opět!

Motivace

Za katr putoval bývalý hráč Juventusu či Ajaxu i kvůli kontaktům s mafií. Právě kvůli lásce mu loni na podzim vyhrožovali a zapálili porsche. „Bylo by lepší, kdyby se rozešli,“ znělo podle nizozemských médií od příbuzných nové slávistické akvizice. Spekulovalo se, že jeho kariéra po snovém začátku půjde do kopru. Že se svérázná manželská dvojice uklidí do Dubaje.

„Dnes má fungující rodinné zázemí a velkou motivaci uspět,“ věří vršovický klub, kde problémový Nizozemec podepsal roční smlouvu s tříletou opcí. V Edenu u toho asistovala také paní Ihattarenová. „Je zpátky,“ napsala k fotce se sešívaným dresem a přidala srdíčko. Že by šťastný konec?