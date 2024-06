Tragická smrt lyžaře (†28) a jeho partnerky (†26): Děsivé detaily!

Neštěstí, které si nikdo ani nechce představit. Rychlostní lyžař Jean Daniel Pession (†28) a jeho přítelkyně Elisa Arlianová (†26) zemřeli při výstupu na jednu z italských hor. Bohužel ale oba spadli z obrovské výšky. Neměli vůbec žádnou šanci přežít. Světlo světa navíc spatřily velice znepokojivé detaily!

Zemřeli při tom, co milovali. Jean Daniel Pession a jeho láska Elisa byli v prvé řadě lyžaři, ovšem vášeň měli i pro horolezectví. To se jim ale naneštěstí stalo osudným poté, co spadli z italské hory Monte Zerbion, která se nachází v Penninských Alpách. Konkrétně letěli dolů přes 600 metrů! Když se nevraceli domů, jejich rodiny zalarmovaly záchranáře. Do akce se pak zapojily tři helikoptéry.

Nález ale dopadl nejhůře, jak mohl. Jak Pession, který se v minulosti účastnil Světového poháru v rychlostním lyžování, tak ani jeho milovaná už nejevili známky života. „Pro svět zimních sportů, zejména rychlostního lyžování, je to strašná tragédie. Jménem celé federace vyjadřuji rodině Pessionových hlubokou soustrast v těchto nepředstavitelně smutných dnech,“ citoval britský list Daily Mirror Flavia Rodu, prezidenta Italské federace zimních sportů.

Jejich smrt byla opravdu tragická. Děsivý byl ale také objev jejich těl. Záchranáři je totiž našli v pozici, kdy se oba objímali. Oba si tak zemřeli v náručí! Zamilovaný pár sice odešel z tohoto světa spolu, byť pro ně velmi předčasně a tím nejhorším možným způsobem.

Jakožto člen italského týmu v rámci Světového poháru dosáhl Pession nejlepšího výsledku v roce 2021, když se umístil na celkovém 15. místě. Jeho láska Elisa se také pohybovala v lyžařské branži. Konkrétně se živila coby instruktorka běhu na lyžích. Taktéž učila na základní škole.