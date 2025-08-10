Předplatné

ONLINE: Baník - Karviná. Domácí pokračují v náročném tempu, uspějí v derby?

Fotbalisté Baníku se radují z vyrovnávací branky utkání na Dukle, o kterou se postaral Tomáš Rigo
Chance Liga
Náročný začátek sezony prožívají fotbalisté Baníku. A zápasové tempo nezpomaluje. Ve 4. kole Chance Ligy Ostrava hostí v derby Karvinou a potřebuje zapsat do tabulky tři body. Povede se to svěřencům trenéra Pavla Hapala? Duel začíná v 17.30 a ONLINE přenos sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia43108:210
2Zlín43108:410
3Sparta32107:47
4Olomouc32103:17
5Liberec42118:67
6Karviná32014:26
7Plzeň31207:35
8Jablonec31204:25
9Teplice31024:63
10Bohemians31021:53
11Slovácko40222:42
12Dukla40221:52
13Ostrava20111:21
14Ml. Boleslav30127:91
15Hr. Králové30123:61
16Pardubice30033:100
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

