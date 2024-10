Fotbalový svět v šoku: Reprezentanta našli mrtvého v bazénu!

Fotbalovou komunitu zasáhla velmi smutná zpráva, která ve středu večer dorazila z Řecka. Hráč George Baldock (†31), jenž působil v tamní reprezentaci a momentálně hájil barvy aténského klubu Panathinaikos, byl nalezen mrtvý.

Když George Baldock manželce několik hodin nezvedal telefony, tušila, že je zle. Zkontaktovala se proto s majitelem vily, kterou si reprezentant na jižním předměstí Atén pronajímal. Na muže pak čekal hrůzný nález. Fotbalistu našel mrtvého v bazénu.

Přesto, že okamžitě přivolal lékařskou pomoc, bylo už pozdě. Podle všeho byl tou dobou George mrtvý již několik hodin. Smutná zpráva záhy obletěla celý svět.

„Vyjadřujeme hlubokou lítost nad předčasnou ztrátou fotbalisty Panathinaikosu a naší reprezentace George Baldocka, stejně tak i upřímnou soustrast rodině a všem blízkým,“ uvedl oficiální web řecké nejvyšší soutěže.

Šokující novina zasáhla i Anglii, kde se Baldock narodil a dlouho tam hrál. Se zlomeným srdcem kondoloval i obránce Manchesteru United Harry Maguire, který si proti Řekovi zahrál v Premier League. Do ní se zesnulý fotbalista probojoval s celkem Sheffield United. Po jeho pádu do nižší soutěže se přesunul do jihoevropské země, kde se narodil jeho děda.