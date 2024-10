Modemani fotbalového nároďáku: Největší z nich je Šulc

Werichův trefný evergreen zní: „Je to pravda odvěká, šaty dělaj člověka.“ A když už člověk reprezentuje, tak se vším všudy. Nemůže dorazit na sraz nároďáku v textilu z frcu.

Jak se s tím poprali hoši šéftrenéra Haška před bojem Ligy národů s Albánií? Každý po svém, ovšem všichni podle mustru: „Chci být trendy!“ Takže na sobě nešetří. Šatí se, obouvají a nakupují zavazadla u slavných značek.

Má svůj styl

„Nejvíc si módy hledí asi Šulcík. Má takovou tu svoji,“ pověděl Blesku jeden z členů realizačního týmu. Tak se na velešikovného středopolaře z Plzně Pavla Šulce (23) mrkněme. Veselé triko, rozpustile barevné kecky, a proč ne, vždyť milý rozkošné slečny Natali je pořád ještě mládežník.

Nejdražší je na něm čepice za 2399 kaček. „Móda mě baví. Mám rád svůj styl asi jako spousta lidí, ale zase to není tak, že bych se tím zabýval nějak víc. Ani v kabině to není žádné velké téma, ale moje přítelkyně a kamarád se módou zabývají hodně, tak mi radí co a jak,“ pověděl Blesku Šulc. Tady ho máte jeho ohozu a s ním další fešáky z národního výběru.