Plzeňské eso nároďáku má lásku z Ukrajiny a pokořilo její krajany dvěma góly: Haška spasil Šulc

To nevymyslíš! Haškův trenérský krk u nároďáku zřejmě zachránila výhra nad Ukrajinou v Lize národů (3:2), když dva góly dal Pavel Šulc (23), který se hřeje v náručí ukrajinské krásky Natali!

Ta kočka ho teď asi nepustí do ložnice a pár dnů mu přestane chystat snídaně, ale odchovanec a hvězda Plzně je holt v kopačkách Čech jako poleno. A spasitel. Zařídil v Edenu první vítězství reprezentace v mistráku pod Ivanem Haškem (61). Zrovna ve chvíli, kdy kouč po debaklu v Gruzii (1:4) připustil: „Bez výsledků tady nemám co dělat, jsem připravený na všechno.“

Ve funkci přežil. Povedlo se to tak, že svižný šikula »Šulcík« nejprve dorazil do kasy krajanů své milé pokus Černého a chvilku před pauzou předvedl náramnou parádu. Stopil si míč na hrudi a peckou z voleje udělal z brankáře Trubina troubu.

Ještěže ho Češi měli! Fanoušci nad 63 let, kteří dostali lístky na utkání gratis, se totiž zhusta proklínali za to, že nezůstali doma u kultovního seriálu o Slavoji Houslice Okresní přebor. Ve Vršovicích trnuli v obavách o výsledek. To, co po díře v obraně zahodil z malého vápna Vanat, se snad ani zahodit nedalo.

Úleva nastala, až když skotský arbitr Beaton naposledy fouknul do nástroje. „Nemůžeme hrát krásný, líbivý fotbal, ale bojovnost z hráčů čišela. Za to jim děkuju, mělo to grády. Jsem rád, že jsme napravili Gruzii, a pro mě je důležité to, že hráči ukázali charakter,“ odfrknul si Hašek.