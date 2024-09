Češi v šoku z převahy Ukrajinců v hledišti... Pánové, fakt se divíte?

V Edenu po zápasu padala silná slova mířená na fanoušky. „Tohle je strašidelné. To radši budu hrát na prázdném stadionu. Tohle je český nároďák a jsme v Praze. Strašný!“ rozhořčil se Václav Černý nad ukrajinskou převahou v hledišti.

A nebyl jediný... „Hráli jsme jako venku, což je smutné. Jsme v tom sami, dávají nám to všichni sežrat,“ konstatoval kapitán Tomáš Souček. „Mrzí mě, že nás v tom lidi nechali. Po jednom zkratu se na nás vykašlali,“ přisadil si nejlepší hráč zápasu Pavel Šulc.

Nároďák ve své bublině jako by neregistroval fakta: Ukrajinců jsou v Česku statisíce, jejich zemi už 2,5 roku ničí Rusko, nikde tam není zcela bezpečno. Jít na zápas nároďáku je pro ně jedinečným pojítkem s domovem.

A co udělali čeští reprezentanti? Po zkaženém Euru si řekli o zvýšení prémií za Ligu národů. Následně ostudně odflákli zápas v Gruzii. A v úterý v noci jim bylo zatěžko i obejít stadion. „Po konci zápasu jsme si říkali, komu půjdeme zatleskat. Viděli jsme jenom pár jedinců, tak jsme jim poděkovali a šli do kabin,“ popsal Souček. To by byl opravdu průšvih tleskat i pod těmi, kteří přišli ve žluto-modrém...