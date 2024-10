Životní okamžik běžecké hvězdy: Sexy fitness influencerka se vdala!

Sportovní oblečení vyměnila za svatební šaty, ale tenisky si nechala! Populární běžkyně Lisa Miglioriniová řekla »ANO« svému příteli a manažerovi Fabiovi Ceruttimu.

Loni v listopadu se zasnoubili v cíli newyorského maratonu, kde na Lisu její přítel počkal a požádal ji o ruku. „Bylo to neuvěřitelné. Jednalo se o první maraton v mém životě a oba jsme byli velmi šťastní,“ rozplývala se tehdy Italka. „Miluji tě. Budu s tebou běhat celý život, navždy,“ dodal její budoucí muž.

Svatba byla téměř do roka a do dne. Snoubenci si veselku nechali až na letošní říjen. Tvář sexy běžkyně zářila větším úsměvem než v cíli jakéhokoliv závodu. „Navždy a napořád my. Je to splněný sen. Moje srdce je plné radosti a lásky! Jsme tak šťastní, že můžeme začít tuto novou kapitolu našeho života jako MANŽEL a MANŽELKA! Miluji tě,“ uvedla Miglioriniová, která se letos představila i v Praze, kde si na jaře zaběhla půlmaraton.

Ze slavné fitness influencerky, kterou sleduje přes 2,4 milionů lidí, je tak od víkendu vdaná paní. Novomanželé si po obřadu před kostelem nazuli svítivě zelené běžecké tenisky a odstartovali společný sen. „Vzali jsme se. Běžíme životem společně, navždy,“ napsali k videu zachycujícímu symbolický okamžik.