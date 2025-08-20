Předplatné

Kante, milionové zboží z Brna: sledují ho Slavia, Liberec i Rapid. Teď je neprodejný

Zleva Adam Kronus ze Zbrojovky Brno, Hamidou Kante z Artis Brno
Zleva Adam Kronus ze Zbrojovky Brno, Hamidou Kante z Artis BrnoZdroj: ČTK / Uhlíř Patrik
Adam Kronus ze Zbrojovky a Hamidou Kante z Artisu v osobním souboji
Vukadinovič se raduje se spoluhráči z gólu
Adediran se raduje z gólu
Adediran se raduje z gólu
Hráči Artisu se radují z gólu Adedirana
Souboj Ústí s Artisem
Souboj Ústí s Artisem
Michal Koštuřík
Chance Národní Liga
Stačilo pět zápasů ve druhé české lize a je z něj hit. Vlastně byl ještě před startem sezony. Když hrál Artis Brno v červenci přípravu s Rapidem Vídeň, zaujal levý bek Hamidou Kante (20) natolik, že se na něj hned po zápase rakouský velkoklub vyptával a vyčlenil skauta, aby jeho vývoj dál sledoval. Dynamického Senegalce má dlouhodoběji na radaru i pražská Slavia a Liberec si ho vytipoval možnou jako náhradu za Azíze Kayonda. Reakce brněnského klubu na všechny strany? „Neprodáme,“ uvedl generální ředitel Petr Kuba.

Byl to nenápadný letní transfer. Do Artisu dorazil Hamidou Kante těsně před startem sezony, jako dosud poslední dílek skládačky kouče Jiřího Chytrého. Pro českého fanouška „no name“ hráč, který strávil půl roku v lotyšské lize. Za tým Super Nova odehrál 19 zápasů, aklimatizoval se na evropském kontinentu.

Pak po něm sáhl Artis. Nebylo to tak složité, neboť hráč patří pod americkou agenturu Blue Crow Sports Agency, vlastnící Super Novu a známou taktéž z působení ve Vyškově. Když klub prodal licenci do Příbrami, neměl kam své klienty primárně umísťovat.

Takže byl svolný k ročnímu hostování nadějného Senegalce v ambiciózním Brně. Faitova organizace má na něj opci na přestup. Není malá, nicméně její uplatnění se chystá. A dříve než příští léto. „Stoprocentně do toho půjdeme,“ potvrdil generální ředitel Kuba pro iSport.

