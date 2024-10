Hrůza na mistrovství světa v triatlonu: Dva mrtví!

Závodili až do posledního dechu. Při sprintu mistrovství světa v triatlonu zemřeli dva sportovci ve veteránské kategorii. Příčinou úmrtí u obou účastníků byla zástava srdce. Brit (†57) i Mexičan (†79) skonali přibližně kilometr od sebe.

Do finiše posledního závodu se už nedostali. Místo toho proťali cílovou pásku života. Starším mužům se stalo osudné španělské pobřeží Costa del Sol, kde se sprint v rámci světového šampionátu konal. Senior z Mexika zahynul už během plavecké části. Jen o několik minut později zemřel další účastník. Záchranáři se marně snažili oživovat na pláži o dvě dekády mladšího Brita.

Svědkyně celé události Elena Bernalová však vytýkala záchrance liknavost. „Připadalo mi to jako nedbalost v každém slova smyslu. Od chvíle, kdy muž upadl na zem, uplynulo do příjezdu sanitky více než 20 minut,“ řekla španělskému listu Malaga Hoy. Pořadatelé mezitím na pláži prováděli resuscitaci. Jiný závodník běžel do nejbližšího hotelu pro defibrilátor. Policisté odůvodňovali pozdní příjezd zdravotnického personálu tak, že se před tím věnoval jiné mimořádné události.

„Vyjadřujeme hlubokou soustrast jejich rodinám, přátelům, národním federacím a celé triatlonové rodině. Světový triatlon, španělská federace a Místní organizační výbor jsou v kontaktu s jejich rodinami a národními federacemi, aby jim v těchto těžkých a smutných chvílích poskytly veškerou potřebnou podporu,“ stojí v prohlášení Mezinárodní triatlonové unie.

I přes tragické události bude mistrovství světa ve sprintu pokračovat ve Španělsku až do neděle. Šampionátu se zúčastní více než 5 500 sportovců z 80 různých zemí.