Tenista Rubljov musel náhle na operaci: Málem přišel o varle!

Z kurtu mazal rovnou do špitálu! Ruský tenista Andrej Rubljov (26) přiznal, co stálo za jeho hospitalizací po prohraném 4. kole letošního US Open. Hrozila mu amputace varlete!

„Nevím, jak to říct sofistikovaně, ale zkusím to vtipně: Málem jsem přišel o kouli,“ zahlásil Rubljov se smíchem na tiskovce po svém návratu na kurt. Použil k tomu dvojsmyslnou formulaci »I almost lost my ball«, která může znamenat i »Málem jsem prohrál míček«.

Před několika týdny ale neměl na nějaké vtipkování ani pomyšlení. Po prohrané pětisetové bitvě s Bulharem Grigorem Demitrovem ucítil prudkou bolest ve varleti a rozjel se do špitálu. Tam vše nabralo rychlý spád.

„Prohlédli mě a okamžitě poslali na sál. Dokázali mě odoperovat do tří, čtyř hodin od prvních příznaků. Měl jsem fakt kliku, protože mi bylo řečeno, že pokud tam přestane proudit krev, zbývá jen pět nebo šest hodin a pak už se musí varle odstranit," vysvětlil.

Jeho stav byl velmi vážný. „Než mě uspali, musel jsem podepsat papír, že souhlasím s případnou amputací. Ten papír byla poslední věc před operací, kterou jsem viděl,“ vyprávěl Rubljov.

S více jak měsíčním zpožděním už bere celou záležitost s nadhledem. „Teď se už cítím perfektně, všechno šlo dobře,“ uvedl s úlevou 26letý bouřlivák z Moskvy. Nyní se už tak může opět plně soustředit na tenis.