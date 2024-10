Strýcová se pustila do exkapitána Navrátila: Katastrofa a ostuda!

Během sledování letošní daviscupové kvalifikace musela jen nevěřícně kroutit hlavou, co že se to vlastně děje. Barbora Strýcová (38), někdejší skvělá tenistka, se rozhodla vyjádřit svůj názor na exkapitána českého tenisového výběru Jaroslava Navrátila (67). A nutno konstatovat, že kritikou rozhodně nešetřila!

Strýcová přijala pozvání do pořadu Debl na Premier Sport 1, kde se probíral měsíc starý neúspěch na daviscupové kvalifikaci ve Valencii, v níž čeští tenisté padli se Španělskem, Austrálií i Francií. Své si řekla i na adresu Jaroslava Navrátila, který v polovině září skončil ve funkci kapitána po osmnácti letech.

„Jsem strašně ráda, že se vyměnil kapitán,“ prohlásila někdejší světová jednička. Navrátila ve funkci nahradil Tomáš Berdych. K tomuhle tématu se vyjádřil i trenér Jan Příhoda. „Pan Navrátil odvedl skvělou práci, ale někdy někdo musel přijít. A Berdych je dobrá volba,“ uznal.

Dále Strýcové vadil fakt, že Češi vyrazili na kvalifikaci pouze se čtyřmi hráči, jako jediní z účastníků. „Máme Vítka Kopřivu, který je 140. na světě (aktuálně na 145. místě) a mohl hrát, vůči němu to bylo hrozné,“ nebrala si servítky. Podle jejich slov tam měl být i šestý tenista. „Nejen pátý hráč, měl tam být i šestý hráč. Byla to katastrofa a ostuda, jakou jsem dlouho neviděla,“ uvedla dvojnásobná vítězka Wimbledonu.

Moderátorka Klára Janáčková ovšem podotkla, že kdyby Kopřiva odletěl do Valencie, ztratil by tak velké množství bodů, že by se propadl až mimo dvoustovku žebříčku ATP. Takhle se Kopřiva zúčastnil štětínského challengeru, ve kterém obhájil body. Navrátil navíc oznámil, že Kopřiva na tvrdém podkladu až tak nevyniká. Strýcová si nicméně stála za svým. „Pořád je to ale hráč, který tam patří. A je jedno, jestli se hraje na antuce, nebo betonu. V Davis Cupu můžete nastartovat i na povrchu, který nemáte rádi,“ oponovala Barbora.