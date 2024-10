Po senzační »remíze« na Velké pardubické legendární Váňa přiznává: Mrtvý doběh jsem fingoval!

Myslel si, že na dostihovém závodišti viděl nejúspěšnější český žokej Josef Váňa (71) už vše! Ale kdepak: Mrtvý doběh, současné protnutí cílové pásky dvěma koňmi, spatřil poprvé na vlastní oči až na letošní Velké pardubické. Blesku pak přiznal, že se jej sám jednou pokoušel zorganizovat.

„Je to neuvěřitelné, že člověk, který je na světě tak dlouho, může stále něco vidět poprvé,“ líčil Váňa pocity z historického okamžiku po nedělní slavné steeplechase. Dva vítězové – Sexy Lord s Jaroslavem Myškou a Godfrey s Janem Faltejskem.

„Sám jsem to z jezdeckého sedla nikdy nezažil, ale jednou jsem to chtěl svojí blbostí spunktovat. A málem se mi to vymstilo!“ připustil s úsměvem osminásobný vítěz Velké pardubické v roli žokeje. „Kdysi dávno jsem se účastnil kvalifikace, kde jsme s Pavlem Kašným měli náskok tak tři sta metrů na ostatní. V oblouku jsem mu řekl: Pojď, uděláme mrtvej doběh!“ popsal, jak tehdy šponoval svého soka v souboji koní Vronsky a Vederemo.

Manipulace?!

Naštěstí pro něj však i díky funkční cílové kameře proťal lajnu o nozdru koně dříve. Proč naštěstí? Protože by hrozila diskvalifikace a i dlouhodobější distanc za ovlivnění závodu. „Zpětně jsem rád za to, jak to dopadlo. Jinak jsem mohl klidně na pár let přijít o licenci za manipulaci,“ zpytovala svědomí dostihová legenda.