První triatlon Strýcové: Rafla mě lýtka! Ve vodě střídala styly. Muchová? Obdiv

Přesně rok po rozlučce s tenisovou kariérou na US Open si Barbora Strýcová poprvé vyzkoušela jiný sportovní vesmír. V závodě AGE Groups během City Triathlonu v Karlových Varech bojovala na poloviční trati nedělního Světového poháru. Při plavání na Rolavě vystřídala kraul i prsa. A vyjádřila se i k tažení Karolíny Muchové v New Yorku. „Velký obdiv…“ řekla Strýcová. Pět minut před závodem nakojila čtyřměsíční dceru Josefínu, v cíli ji zase čekal rozesmátý skoro tříletý syn Vincent. Barbora Strýcová je dnes především dvojnásobná maminka, přesto se vydala na trať náročného triatlonu v Karlových Varech. Zdržela se na ní 1:37:57 hodiny.

Jaká byla vaše triatlonová premiéra?

„Bylo to takové všelijaké. Na startu jsem si říkala: Dobrý, to nějak uplavu. Po pár stovkách metrů jsem si říkala: Sakra, to je dlouhý! Pak jsem zatla zuby a jenom jsem si plavala svoje tempo. Největší krizi jsem měla první kilák na běhu. Po tom kole mě nějak rafla lýtka, a než jsem se rozeběhla, tak mně to chvilku trvalo. Dobrý, bolavý…“

Před plaváním jste si moc nevěřila na kraul, ale nakonec jste ho vyzkoušela…

„Spíš jsem si říkala: Nemůžu tady plavat jediná prsa! Pak mě ten kraul hrozně unavuje, jak ho neumím. Tak jsem si říkala: Radši poplavu svým tempem prsa a nějak jsem to dala.“

Jak se vám zamlouvala tři stoupání na Zámecký vrch, jímž je cyklistická část karlovarských triatlonů pověstná?

„Já to nemůžu s ničím porovnat, takže to bylo strašně těžký. Kopec je tam jeden a pak je tam další táhlý, nezdá se, ten byl taky přísný. Říkala jsem si: Jenom tři kola, jenom tři kola! Nějak jsem psychicky držela, ale bylo to hodně náročné.“

Jak jste zvládla zorganizovat starost o kojení malé Josefínky a co vám v cíli říkal syn Vincent?

„Já jsem měla takové mžitky, že jsem jenom cítila, jak mi skočil do náruče a vyprávěl mi, co dneska dělal. Trošku jsem ho v ten moment nevnímala. (směje se) Malá ještě neumí na flaštičku, takže jsem kojila asi pět minut před startem, a teď už se za ní zase chystám.“

Zapojila jste se do superhrdinské kampaně, která oceňuje amatérské triatlonisty, jež trénují během běžných pracovních životů. Vy toho s dvěma dětmi asi taky máte dost, že?

„Já jsem dneska závodila čtyři měsíce po porodu, bylo to zajímavé. Hrozně jsem se bála toho, jak budu nenachystaná, ale jelikož v sobě za ta léta tenisu něco mám, bylo to OK. Ale nebylo to podle mých představ, to mi dávalo ještě větší nervozitu. Já jsem člověk, který je ještě nervoznější, když není nachystaný. Ale bylo to fajn. Obdivuju lidi, kteří musí chodit do práce a tohle dělají jako zábavu. Klobouk dolů, tohle je dřina největší.“

Měla jste čas na trati komunikovat s ostatními?

„Já jsem si jela to svoje. Asi jsem zvyklá z tenisu, individuálního sportu, takže jsem si ve všech disciplínách jela svoje tempo. Ale byly tam holky, které mě povzbuzovaly, asi viděly, jak se strašně trápím…. To bylo fajn.“

Oceňujete teď krásu kombinace tří klasických disciplín?

„Jo, líbí se mi to moc. Třeba se tomu do budoucna věnovat budu, ale momentálně si dám delší pauzu. Já bych si to hrozně přála, ale vím, že na to potřebuju mít čas na trénink, aby to bylo správně, a vzít si nějakého trenéra, který by mě do toho pomohl zaučit. Teď to s těmi dětmi nejde, nechci od nich zatím odcházet.“

Vy jste se před rokem loučila s tenisovou kariérou na US Open, sledovala jste výkony českých hráčů na letošním turnaji v New Yorku?

„Já sleduju v televizi dost tenis, hlavně grandslamy, sleduju i české hráčky. Ty jsou na grandslamu vždycky buď v semifinále, nebo to jedna vyhraje. Je to úžasný úspěch českého ženského tenisu, ale i mužského. Začínají hrát výborně Lehečka, Macháč, je to úžasné.“

Co říct k tažení Karolíny Muchové, která se po dlouhé zdravotní pauze vrátila další semifinálovou účastí?

„Ona už se vrací poněkolikáté, je to pro ni asi strašně psychicky náročné, vracet se do tenisu po deseti měsících, velký obdiv… Deset měsíců nehrála a na US Open zopakovala semifinále, to je velikánský úspěch!“