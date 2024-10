Sparťany dnes čeká v Lize mistrů zápas roku v Manchesteru: Kdo vládne v garáži a kdo bude na hřišti? Frnkni mi, frajere!

Srovnávání pindíků patří na záchodky základní školy. Fotbaloví plejeři se poměřují auťáky: „Řekni mi, v čem jezdíš, a já ti povím, jaký jsi frajer.“ A tak se mrkněme na vozové parky Sparty a Manchesteru City před jejich dnešním mačem na Etihad Stadiu.

A začněme Letenskými. Doby, kdy mazák Řepka s Porsche Panamera sepsul novice Juhara za to, že dorazil ve felicii („V takových šunkách se sem nejezdí!“) jsou tytam. Na Strahov si to na přípravu před odletem za kanál La Manche přihasily hvězdy Laci a Birmančevič v mercedesech.

Ryneš a Olatunji ve škodovkách od smluvního partnera, přičemž nigerijský forvard byl trochu v kalupu, aby stihl předepsanou hodinu začátku tréninku. Zaparkoval kousek od vchodu do budovy, tam, kde se stát nemá, schytal za to bandurskou, bleskově se převlékl do pracovního ošacení a mazal auto přeparkovat.

Miliardáři

A jsme u hvězd anglického kolosu »Citizens« s příměrem: „Každému podle jeho platu.“ Deštěm zmáčenou ulicí se do tréninkového centra postaveného za 3 miliardy korun valí elegantní Aston Martin De Bruyneho, Kovačevičovo nadupané Bentley, majestátné Rolls-Royce Stonese či Edersona a hotová tlupa všemožných »medvědů«, kterým vládne pětimilionový Mercedes-Maybach GLS 600 kanonýra Haalanda. Fajn káry s kormidlem na pravé straně, leč ty ještě žádný mač nevyhrály. Byť kurzy sázkového domu Tipsport hovoří drtivě pro City: 1,07 – 13 – 35. Tak bůh s vámi, hoši.

Jak si peněžně vede Sparta v porovnání se středečním sokem? • Foto Blesk

Rychlík Haaland: Král i na silnici

Je nejlépe vydělávajícím fotbalistou City a šestým na celém světě, i s reklamními příjmy si ročně přijde na 1,4 miliardy korun. Čarostřelec Erling Haaland (24) si může dovolit utrácet, a tak není divu, že má garáž plnou žihadel. Ta samozřejmě v jednom kuse obměňuje, aktuálně by se měl střídat za volantem hned sedmi vozů. Jeho nejdražším mazlíčkem je superauto Mercedes- AMG One, které bylo vyrobeno v limitované sérii 275 kusů a Nor si jej pořídil letos v únoru za 76 milionů korun!

Erlingova garáž