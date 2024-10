Haraslín o City i dárku pro tým: Sparta pro mě hodně znamená, maličkost

Rezonovala v kabině zkušenost z Liverpoolu? O čem jste mluvili?

„Možná jsme dělali víc menších chyb a mužstvo, proti kterému jsme hráli, toho využilo. Na to jsme nebyli zvyklí. Musíme se tomu vyvarovat. Bude se hrát ve velké intenzitě, soupeř bude držet míč, musíme být disciplinovaní a koncentrovaní každou sekundu. Nemůžeme nic vypustit. Doufám, že se připravíme a každý na hřišti odevzdá maximum.“

Čeká vás zápas ve vysoké intenzitě, chystali jste se na to?

„Víme, že City je mužstvo, které rádo drží balon. Je to podobné, jak se chceme prezentovat my v naší lize, ale samozřejmě se to nedá porovnávat. Bude to náročné. Jak získáme míč, nesmíme být zbrklí. Což bude složité, protože jdou hned do represinku. Doufám, že chyb bude co nejméně.“

Co pro vás Manchester City znamená?

„Každý člen našeho týmu a klubu se těší na tento zápas, protože hrajeme proti jednomu z nejlepších týmů na světě. Víme, jaká byla naše poslední návštěva v Anglii, ale věřím, že jsme se z toho ponaučili. Máme plán, ale všechno se ukáže na hřišti.“

Můžete jednoho hráče vyzdvihnout?

„Je těžké si vybrat jednoho hráče z Manchesteru City. Je to tým nabitý hvězdami. Všechny oči směřují na Erlinga Haalanda, ale tým je nabitý na každé pozici dvěma, třemi dobrými hráči. Je to pro nás čest a motivace, abychom se s takovými kluby střetávali.“

Sázkové kanceláře na výhru Sparty vypsali kurz 36:1. Opravdu je tak malá šance?

„To není otázka na mě. Ale ve fotbale je všechno možné, začíná se od nuly. Jdeme do zápasu s tím, jak jsme si řekli. Každopádně City je favorit, plně respektujeme ten klub, mužstvo a hráče. Přesto věřím, že se nám podaří splnit plán.“

Už v minulých týdnech jste na Instagramu sdílel fotku se speciálními chráničemi s logem Ligy mistrů, které jste věnoval spoluhráčům. O co šlo?

„Od doby, co hraju fotbal, jsem se snažil odvděčit mužstvu, že v něm můžu být. Udělal jsem klukům menší dárek, abychom si pamatovali do konce kariéry, čeho jsme dosáhli. Potěšilo je to. Někdo s tím hraje, jiní to mají ve vitríně. Udělal jsem to pro kluky, protože tenhle klub pro mě něco znamená. Byla to maličkost.“

V sobotu proti Liberci jste šel do hry až po změně stran, prý jste byl nachlazený. Jak se cítíte?

„Trenér nelhal, trochu jsem bojoval sám se sebou. Toho cestování a zápasů bylo moc, necítil jsem se dobře. Teď jsem plný sil a připravený nastoupit. Jestli budu hrát, bude záležet, jak se trenér rozhodne.“

Vstřelil jste gól o víkendu i naposledy za reprezentaci. Schoval jste si ještě něco na City?

„Jsem rád, že mi to tam poslední zápasy padlo. Bylo by krásné, kdybych skóroval. Ale hlavně doufám, že podáme kolektivní výkon a budeme si pomáhat. Musíme hrát tak, jak jsme ještě nikdy nehráli.“