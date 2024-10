Friis před City: Je nemožné si tohle užívat. Na Haalanda máme plán

Ale půjde pro vás osobně o obrovský test, když budete čelit jménu, jakým je Guardiola?

„Pep je jeden z nejlepších trenérů na světě, možná vůbec nejlepší. Vyhrál mnoho titulů a trofejí, rozvíjí celkově fotbal. Je každý týden velkou inspirací pro hodně trenérů v Premier League, stejně jako pro mě. Můžete od něj čekat neočekávatelné, nikdy nezastavuje, nezůstane u jednoho systému, protože krajní obránci hrají uprostřed a tak dále. Je potěšením hrát proti trenérovi, jako je Guardiola.“

Ve Stuttgartu jste řekl, že si nedokážete užívat přítomnost. Nyní je to možné?

„Ne. Opravdu ne. Je nemožné si tohle užívat. Budu stoprocentně v zápase, jak jen to půjde. Samozřejmě si užiju večerní trénink na tomhle velkolepém stadionu, ale jinak budu dělat absolutně to nejlepší pro tým. Jsem si jistý, že budu maximálně soustředěný.“

Když jste naposledy hráli v Anglii proti Liverpoolu, výsledek 1:6 nebyl přívětivý. Co můžete změnit?

„Hrajeme proti nejlepšímu týmu na světě. Čelíme nejlepšímu trenérovi a hráčům. Máme samozřejmě plán, jak uspět. Potřebujeme dobré hráče, ale hlavně být dobrým týmem. A taky mít štěstí. Něco jsme se z posledních dvou zápasů s Liverpoolem naučili, máme zkušenosti. Ale je to nejlepší tým na světě, hrajeme nejlepší ligu. Bude to složité.“

Lze napodobit Wolverhampton, který o víkendu City potrápil?

„Máme jiné hráče, je složité něco kopírovat. Ale viděl jsem několik zápasů, jsou opravdu dobří. Mají kvalitní hráče ve hře jeden na jednoho, do kombinace, jsou silní v centrovaných balonech. Potřebujeme si vzít to nejlepší z toho, co jsme viděli. Musíme předvést naše maximum po celých devadesát minut a využít každého momentu. Nesmíme se zbavovat balonů. Čelit takovému týmu je o odvaze.“

Připravovali jste se speciálně na Erlinga Haalanda?

„Devadesát procent gólů dává on, takže samozřejmě je pro nás téma, jak se s ním vypořádat. Uvidíme, jak to bude vypadat. Ale vede si slušně, jde o světovou třídu. Ve vápně je velmi silný, rychlý, fyzický. Navíc si neustále hledá volné prostory, dostává se do šancí. Jestli není nejlepší, tak určitě jeden z nejlepších. Máme plán a uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě je to pro nás těžké.“