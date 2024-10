Cyklistický král Pogačar: Sekta mu unesla sestřenici! Marné pátrání jejího otce

Poslední dobou vládne silnici, v soukromí se ho ale dotýká dramatická situace v rodině. Sestřenice slovinského fenoménu Tadeje Pogačara (26) je už tři roky nezvěstná. Táta zmizelé dívky poukázal na její matku Melisu. Ta měla vzít dceru s sebou do Španělska a připojit se k extremistické sektě, která se mimo jiné vyhrazuje proti školství a doktorům. Zoufalý otec se bojí o zdraví své dcery.

Tři roky marného boje a přesto se nevzdává. Peter Pogačar stále hledá svou dceru. Všechny pokusy, jak ji zkontaktovat, byly neúspěšné, tak se rozhodl o pomoc přes španělský deník Marca.

Bývalá manželka a matka Julije přestala fungovat na sociálních sítích v okamžiku, kdy s dcerou utekla ze Slovinska do Španělska. Určitou stopou je dopis z předloňského prosince. Jeho bývalá manželka napsala svým dětem a psaní opatřila španělským razítkem.

Melisa Smrekarová do pyrenejské země následovala guru extremistické sekty Lanu Pranerovou. Právě ona by měla přesně vědět, kde nezvěstná Julija se svou matkou jsou. Podle Petera Pogačara ale lhala policii o jejich poloze. Pro zoufalého otce je jednou z nejzávažnějších věcí skutečnost, že jeho dcera nechodí do školy a nemá přístup k lékařské péči.

„Mohu jen doufat, že za ty tři roky nedošlo k nevratnému poškození jejího fyzického a duševního vývoje,“ hlesl Pogačar. „Abych řekl pravdu, je to zničující. Julija je moje jediná dcera, je to všechno, co mám. Ani nevím, jestli je ještě naživu. Nevím vůbec nic. Miliony otázek, ale žádné odpovědi. Julija opravdu přišla o všechno. Teď se musí proti své vůli někde schovávat. A na to, aby něco udělala, je ještě příliš malá,“ dodal smutně.

„Každé ráno jdu do Juliina pokoje nakreslit na tabuli další srdce. Je tam nakresleno 1088 srdíček, jedno za každý chybějící den. A příští týden to budou tři roky od jejího únosu,“ uvedl. Ačkoliv Peter Pogačar svádí doposud marný boj, tak v něm pokračuje dál. „Nevzdám se. Mám v životě jen jedno poslání a jedno přání. Najít ji a přivést ji živou a zdravou domů. Na všem ostatním mi nezáleží. Jednoho dne se mi některý z těch nápadů podaří a já ji najdu. O tom nepochybuji,“ uzavřel s nadějí. Jeho dceru i bývalou ženu hledá dokonce i Interpol.