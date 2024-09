Jágr po startu: Než jsem se zranil, cítil jsem se dobře. Asi to tak mělo být

Že Dynamo jede na titul, je možná nejzbytečnější vyřčená věta právě rozjeté extraligové sezony. Víc se řeší, s jakou vehemencí vkročí do opravného ročníku Kladno. Rytíře navnadila příprava a do Pardubic dorazili s úmyslem krást. Zůstalo u nadějných úvodních momentů, výběr Jaromíra Jágra se až příliš brzy položil a domů si odvezl facku 1:5. Dva body za nahrávky si vedle něj připsal další ostře sledovaný tahoun Roman Červenka. „Začali jsme dobře, ale nedali jsme svoje šance v prvních deseti minutách. Pak nám odešly nohy, to se stává,“ řekla pak osmašedesátka pro iSport.cz.

Téměř 10 tisíc diváků tleskalo na začátku i na konci dlouho očekávaného večera. Od legendárního pardubického tria Martinec, Novák, Šťastný nejprve přebrala trojka Červenka , Hájek, Sedlák ocenění za květnové zlato z šampionátu v Praze. Šéf IIHF Luc Tardif pak Romanu Červenkovi předal mezinárodní trofej pro Hráče roku. Po salvě ovací se šlo konečně na to!

Kdo čekal robustní nástup sebevědomých (v tu dobu) hostů, dočkal se. Úvodní střídání přineslo hned první gólovou možnost. Mitch Hults zakončil pěknou kombinaci, ale v duelu 1 na 1 nechal vyniknout Romana Willa . Bylo sympatické, že poslední tým uplynulé sezony nepřijel zaparkovat autobus před Adama Brízgalu a ukázal, že přijel dobývat. Následovaly další možnosti, hodně zlobilo i Jágrovo komando.

Domácí se hůř dostávali do tempa, natož do šancí. Místo razantní ofenzivy Dynamo muselo pacifikovat kladenské rejdy. Dokud se však bude hrát hokej na góly a nikoli na umělecký dojem, rozhodující bude fortel v koncovce.

Jakmile Jiří Smejkal v osmé minutě z první dokončil Sedlákův výlet po křídle, sympatický kladenský styl začal vadnout. Nečekaně brzy s hosty zacloumal první gól. Druhá trefa hosty doslova otrávila. Možná způsobem, jakým padla. Rytíři zdrbali rozehrávku u hrazení, čehož využil Lukáš Radil a poslal do využité koncovky Roberta Kousala .

V kabině o přestávce se nestalo nic, co by přidušené, zatavené hosty zvedlo. Byli všude o krok až dva pozadu, byli pomalejší, nefungovala hlava. Jako by Rytíři nepobrali, že jsou tak jasně přehráváni. S pukem v ofenzivě se skoro nepotkávali, a když už, tak o něj brzy přišli. K tomu ve své zóně snadno prohrávali osobní souboje, nedostatečný důraz u hrazení rezultoval v další dva pardubické góly. „Dejte jim bůra!“ dožadovalo se pardubické obecenstvo. „Musíme se naučit hrát i tehdy, když nám nohy nejezdí,“ vzal si Jaromír Jágr z toho všeho důležitý poznatek.

Až za hrozivého stavu 0:4 se Středočeši nadechli. Zkraje třetí části v přesilovce lídr Kladna připravil kvalitní pozici Matyášovi Filipovi, jenž trefil odkrytou klec. Dál? Dál nic. Jen na opačné straně přesilovkový úklid puku do klece v podání Martina Kauta .

Přesto všechno, Jágr se nemusí za výkon vůbec stydět. Klasicky zaujal neohroženými výhrami u mantinelu, navíc prokázal, že přes léto vůbec nelenil.

Jeho výkonu hodně pomohlo, že zhubl kolem deseti kil, odhodil tuky, nabral svaly. A byť do Pardubic nepřijel zdravotně zcela fit, šel do akce. A nezklamal.

„Musím mít natrénováno a to do sebe dostanu zpátky jedině hraním zápasů. Možná se zdálo, že mi nohy jezdily, ale ne tak, jak já potřebuju. Myslím tak, abych byl důležitý hráč. Jezdí mi dobře dvě, tři střídání, víc zatím nevydržím. To cítím,“ líčil po partii, po níž si ještě tréninkově zaskákal v chodbě u kabiny a navrch jako obvykle rozdal pár podpisů a zapózoval na selfie.

Taky lehce zalitoval, že ho v přípravě zabrzdil natržený stehenní sval. „Počítal jsem s tím, že budu mít před sezonou deset odehraných zápasů, zranění mě zastavilo na čtyři neděle. Než jsem se zranil, cítil jsem se fakt dobře. Nevadí, asi to tak mělo být,“ připojil Jágr bez větších emocí.

Víc zarazilo, že nepředvedli výraznější představení jeho kumpáni. Čekal se od nich zdařilejší vstup do sezony. „Ale v pohodě, první zápas, nic se neděje, jedeme dál,“ nedělal Jágr z první porážky víc než je.

Jeho parťák z formace Jaromír Pytlík kvituje, že jeho kolega a nadřízený v jedné osobě patří k tahounům. „Makal přes celé léto, potřebné myšlení má stále v sobě. Jakmile má puk na holi, zůstává geniální,“ podotkl o 30 let mladší hráč. „Oproti loňsku je tam určitě vidět rozdíl i v pohybu, zamakal na tom, zrychlil. Hlavně, aby zůstal zdravý, protože pokud bude hrát, určitě nám hodně pomůže,“ nepochybuje rychlík Pytlík.

