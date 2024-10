Exmanželka hokejového štramáka Petra Nedvěda zuří: Léčili jí jinou nemoc!?

Kvůli jejím zdravotním trablům musel Petr Nedvěd (52) seknout s džobem u hokejového nároďáku. »Méďova« exmanželka Nicole (29) se totiž pere s vleklou nemocí, a teď dokonce i s doktory!

Petr a Nicole jsou sice už rok rozvedeni, přesto se k sobě museli vrátit. Zatímco mladou topmodelku sužuje podivná choroba, hokejový velikán se na plný úvazek stará o jejich společnou dcerku Naomi (4). Vale kvůli rodině dal Nedvěd i milované reprezentaci, se kterou v květnu slavil jakožto generální manažer titul mistrů světa!

Na antidepresivech

Sama Nicole už dřív naznačila, že ji trápí autoimunitní onemocnění. Na internetu si o něm zjišťovala informace, jenže – jak si nyní postěžovala na Instagramu – u lékařů narazila!

„Proč mi přijde, že doktoři vědí kulový? Proč mi přijde, že doktoři nemají dost informací? Kdo je má mít? Když je máte vy, tak jste na hlavu a hrajete si na doktora? Potřebujete antidepresiva, začnete šílet, protože vám nikdo nevěří, nikdo nic neví. Na konci zjistíte, že vás léčil špatně, ne-li to zhoršil,“ zuřila kráska.

Rozluštila si sama

Do »felčarů« se pak pustila i v dalším příspěvku. „Jak je možný, že za pár týdnů hledání a čtení najdu, co mám, proč to mám, a páni odborníci to nebyli schopni rozluštit, když tato nemoc se rozvíjí několik let nebo měsíců… Tak nechoďte radši na medicínu, očividně vám plno věcí uniká!“ doplnila Nicole s tím, že Doktorů s velkým »D« je málo. „Nebo jsem měla strašnou smůlu,“ ušklíbla se.