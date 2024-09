Odpověď na klíčovou otázku před hitem v Pardubicích: Jágr by měl hrát!

Datum 18. září si zaškrtly tisíce fanoušků extraligového Dynama. Důvody? Ostrý start hvězdného týmu do nejvyšší soutěže, s tím související comeback Romana Červenky do extraligy po osmi a půl letech. A navrch jako bonbónek na druhé straně Jaromír Jágr. Po úterním předkrmu Sparty s Třincem (3:0) se servíruje další lahůdka… I když byl start kladenské legendy kvůli zdravotním neduhům nejistý, podle informací Sportu nastoupí. Sport Magazín +PLUS k nové sezoně extraligy už v pátek v deníku Sport.