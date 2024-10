Eliáš vytočil fanoušky NHL: Jágra na just ne!

Dvojdomek by si spolu fakt nepostavili! Do vztahu hokejových person Patrika Eliáše (48) a Jaromíra Jágra (52) přibyla další rýha.

Dohromady dají odchovanci Kladna skoro tři tisíce bodů v zámořské lize (Jágr – 1921, Eliáš – 1025), oba vlastní dva prsteny pro vítěze Stanley Cupu, v národním dresu s lvíčkem na prsou získali dvakrát bronz (na ZOH 2006 a MS 2011) a potkali se i v klubu New Jersey Devils.

„Nikdy jsme spolu neměli problém vycházet,“ ubezpečil sice kdysi Eliáš zámořské novináře, že zprávy z Česka o vzájemné nevraživosti jsou jen povídačky, přesto z nich kamarádi už asi nikdy nebudou. A po Eliášově (ne)vinné volbě tuplem ne!

Kdo je lepší?

Legendární útočník, jemuž ďáblové vyřadili číslo 26, dělal pro NHL zábavnou anketu se zdánlivě jednoduchou otázkou: „Kdo je lepší?“ Když měl Eliáš vybrat mezi nositelem čísla 68 a Kanaďanem Jaromem Iginlou (47), otřel pot z čela a pak s úsměvem řekl: „Jarome Iginla.“ Někteří fanoušci mu začali spílat a podezřívat z choromyslnosti. „Ani Iggyho matka by si ho nevybrala před Jágrem,“ zněl jeden z komenátřů.

Ale co když současný poradce prvoligové Slavie majitele extraligových Rytířů nejmenoval schválně? Nebylo by to poprvé a zřejmě ani naposledy.