Věhlasný komentátor Bosák popsal nelehké mládí: Dva měsíce žil jako bezdomovec!

Těžko si bez něj fotbalové přenosy představit! Komentátor Jaromír Bosák (59) je s českou čutanou neodmyslitelně spjatý. Po letech nyní znovu promluvil o tom, že od mikrofonu radost rozdávat vůbec nemusel, po odchodu ze školy ho totiž otec vyhodil z domu a žil několik týdnů jako bezdomovec. Dokázal se ale znovu postavit na nohy a svůj sen si nakonec splnil.

Pro sport dýchal Jaromír Bosák odmala. Už v rodných Františkových lázních se věnoval fotbalu a na vysoké škole chtěl studovat žurnalistiku. Tam se ale kvůli rodinnému kádrovému profilu, neměl šanci dostat, a tak na to šel oklikou přes studium češtiny a němčiny na Filozofické fakultě v Praze. Jenže to ho po čase přestalo bavit a na škole skončil. U svého táty ale tvrdě narazil - vyhodil ho z domu a vydědil.

Ke krušnému období se teď Bosák po delší době vrátil v pořadu časopisu Reflex Retroview. „Já to pokládám za nejdůležitější období svého života. Táta se naštval a já jsem ho pochopil až po letech. Neříkám, že bych to úplně omluvil - to, jak jsme se nepohodli - ale pochopil jsem doktora na malým městě, který se zhlížel v tom, že teda aspoň toho kluka dostane na vysokou školu a že on teda něco vystuduje. A teď najednou má říkat všem těm lidem, známým na tom malým městě, že z tý školy odešel, už tam není a asi se bude živit rukama,“ ponořil se Bosák do vzpomínek.

Bez střechy nad hlavou tehdy žil přes dva měsíce. „Vy v tu chvilku máte dvě možnosti: buď se tomu osudu poddáte a zůstanete na tý ulici... Mohl bych tam být dodneška, nebo bych byl zakopanej někde na Olšanech. Mně se tam zůstat nechtělo, tak jsem se staral o to, abych sehnal práci a abych něco dělal, i když jsem furt nebydlel a různě jsem přespával po nádražích a parcích. Ale fakt je to užitečná etapa mýho života, protože najednou si uvědomíte, co je důležitý," uznal komentátor. Práci tehdy našel jako kopáč a později i jako dělník v tiskárně. Když se před revolucí lehce uvolnily poměry, na vysněnou školu se přeci jen dostal.

S tátou už se ale neusmířil...„Pro mámu to bylo těžký. My jsme spolu měli fantastickej vztah a ona mě chápala. Měli jsme k sobě blíž než s otcem, ten vztah s ním se moc nepovedl. Ona věděla, že si do toho nedám mluvit a že domů se nevrátím," vysvětlil Bosák a přiznal, že do rodných »Frantovek« ho to začíná zase táhnout. Rád by si prošel místa, po nichž se v mládí toulal, a taky zašel do domu, kde s rodiči, kteří už zemřeli, bydlel...