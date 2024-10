Mraky průšvihů a 100 ligových gólů! Šutér Jakub Řezníček přišel ke zpovědi: Nikoho jsem nezabil

Až se všichni sešikujeme sešněrovaní v korektnosti, kterou dnes mocně vyžaduje kdejaká zakomplexovaná palice, nebude tento svět k žití. Bez příběhů dobrodruhů jako je Jakub Řezníček (36).

Jasně, »Řezňa« byl nespoutaný frajírek. Soudně stíhaná pouliční mlátička. Flamendr. Alkoholik. Gambler. Nasekal v životě tolik bot, co Baťa cviček. Střídal kluby, jako dáma z Perlovky kunčafty (nosil tucet dresů), ale i s tímhle cejchem potížisty to někam dotáhl. Na metu, o níž se slušňákům nesní ani po kultovní pohádce Tři oříšky pro Popelku.

Má »kufr«

Jo, je to ten neurvalec Řezníček, jemuž taláry v Příbrami v roce 2009 vyměřily podmínečně dva roky šatlavy za ublížení na zdraví, protože před diskotékou nabančil jinému hostovi. Ten opilec Řezníček, kterému České Budějovice strhly z výplatní pásky 100 000 korun za to, že se nechal nachytat střískaný chlastem v nálevně. Ano, to je ten samý Řezníček, jenž dal sto ligových gólů! Přečte si své jméno v historických análech tuzemské kopané vedle Bicana, Nejedlého a Kollera.

Dnes snajpr žluté divize z Julisky je táta dvou dcer a manžel okouzlující ženy Michaely. Má příbytky v Příbrami a v Brně. A »kufr« na to, aby se na portálu livesport.cz ze svých hříchů vyznal...

„Asi to tak mělo být. Ty blbosti, co jsem udělal? To k tomu asi patří, nejsem jediný. Staly se, naštěstí nikoho jsem nezabil a teď už je to pryč,“ řekl Řezníček. Kariéru a život má jen jednu a tvrdí, že to pochopil „Občas mě napadne, kde bych byl. Jenže, pak bych zase neměl to, co mám teď. Manželku, svoje holky. Hrál bych třeba někde v zahraničí, nepotkal bych manželku a bylo by všechno jinak,“ zadumal se Jakub Řezníček. A tady jsou pikantní dílky z jeho zpovědi…