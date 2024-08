FCSB - Sparta 2:3. Snový první poločas, drama v závěru, Liga mistrů je blízko

Birmančevič posílá Spartu do vedení • X AC Sparta Praha

Veljko Birmančevič se prosadil do sítě FCSB hned dvakrát • AC Sparta Praha

PŘÍMO Z BUKUREŠTI | Byly to šílené minuty. Ve třicetisícovém kotli se málem utopili. Přesto sparťané nakonec utekli hrozícímu zmaru. Po výhře 3:2 v Bukurešti nad místní FCSB (a remíze 1:1 v prvním utkání v Praze) postupující do play off Ligy mistrů, v nemž se utkají se švédským Malmö. Základ úspěchu založili v první půli, kdy skórovali třikrát, naopak ve druhé se nechali drtit. Ale ne rozdrtit.