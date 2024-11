Kouzelná kštice! Skvělý Nečas je šestý v produktivitě NHL i díky sázce

Jeho sezona nestála za moc, když si Martin Nečas (25) z Caroliny zašel na partičku golfu s kumpánem z kabiny Brendanem Lemieuxem (28). Byl to den, po němž kariéra českého hokejisty nabrala nový směr. Díky bláznivé sázce!

„Když prohraješ, obarvíš si vlasy,“ navrhl Nečasovi spoluhráč. „Beru,“ slyšel odpověď… Po osmnácti jamkách špacíroval Čech k lazebníkovi. A stalo se kouzlo. Zářit nezačala jen uútočníkova kštice, ale i hvězda bruslařského elegána. S blonďatým sestřihem stihl sedm zápasů, v nichž dal sedm gólů a připsal si devatenáct z celkem dvaceti kanadských bodů.

Teď je kometou prvotřídního formátu, co strčí do kapsy McDavida s Draisaitlem i Crosbyho s Ovečkinem. V produktivitě NHL je Nečas šestý a vedení klubu splácí důvěru, kterou v něm mělo, když s ním v létě uzavřelo dvouletý kontrakt na v přepočtu 300 milionů korun.

„Jo, padá mi to tam tak, že jsem to ani sám nečekal,“ směje se šlechtic mezi bruslaři. V noci na středu přispěl z dorážky třetí vítěznou trefou v sezoně k triumfu nad Philadelphií 6:4. „Nikdy jsem o sobě nepochyboval. Nejdůležitější je ale tým,“ připomněl, že bez parťáků by byl nic.