Zbořil v Dynamu ukazuje, co v NHL nesměl. Z čeho je „vyhoukanej“?

Roky čekal, až se v Bostonu otevře místo. Ale NHL si zahrál pořádně, až když odešly hvězdy Zdeno Chára a Torey Krug. Jakub Zbořil měl být pokladem z draftu, ale místo si stejně nikdy neurval. Hokej, který má v genech, začne nejspíš naplno hrát až teď, kdy mu je 27 let. Jeho podpis Pardubicím spustil velké emoce. Na ledě ale vypadá lépe, než se čekalo. Je výrazný. „Já bych takový hokej hrál rád i v Bostonu a všude, kde jsem působil předtím,“ říká.

Jako první samozřejmě napadne, jak moc Jakuba Zbořila ovlivní všechno, co se dělo kolem jeho (ne)podpisu s Kometou. S týmem trénoval, dokonce se byl i podívat na obhlídce nové haly, která v Brně roste. Odpoledne měli s majitelem Liborem Zábranským podepsat smlouvu. Věc se brala jako formalita.

Aha, tak ne. Za tři dny oznámily Pardubice, že si plácl s nimi. Fanoušci Komety se právem cítili zvláštně. Vždyť to přeci měla být tutovka! Hráč zase měl právo podepsat smlouvu tam, kde cítil, že dostane adekvátní odměnu.

Takže i dává logiku, že se tyhle dva světy nepotkaly. „Nemám sociální sítě, takže tohle jde trochu kolem mě,“ říká bek Dynama k humbuku, který se kolem něj spustil, když Pardubice vyhlásily, že podepsal smlouvu u nich. Facebook, Instagram a tehdy ještě Twitter opustil obránce už na začátku angažmá v Bostonu. Došel k závěru, že nemá smysl se prohrabovat negativními informacemi, které vám lidé, jež jste v životě nepotkali, mají potřebu pálit na váš účet.

Takže odpověď, jak ho reakce lidí ovlivnila, zní, že vůbec nijak. Na ledě mu sebedůvěra rozhodně nechybí, když přijde mezi novináře, taky vypadá v pohodě. V 5 zápasech za Pardubice posbíral Zbořil 4 body (0+4). Vyniká hlavně tím, že zatímco většina obránců sekundu až dvě vyhodnocuje, jestli přišla chvíle podpořit útok a dveře jsou opravdu zajištěné, on už je vepředu. Nepůsobí jako kamikadze, vůbec. Ale věří si, že má rychlost a schopnosti, aby dokázal soupeře přečíslit, pomoci ofenzivní akci.

Působí, že na extraligu si zvykl hodně rychle. „Někdy přijdou ale pořád situace, že mi nejsou vlastní. Dostávám puk a čekám, že na mě bude hráč a puk mi pod tím tlakem přeskočí hokejku. A nikde nikdo. Z toho jsem pořád takovej vyhoukanej,“ usměje se. „No ale sedá si to lépe a lépe.“

Boston na něj ukázal v roce 2015. Měl tři volby v prvním kole, což byl unikátní kousek. Plán zněl, že na hráčích z 13. (Zbořil), 14. (Jake DeBrusk) a 15. (Zach Senyshyn) pozice postaví budoucnost.

No... Ani jeden už v organizaci nepůsobí.

Zbořila bral klub před Kylem Connorem, Thomasem Chabotem nebo Sebastianem Ahem, kteří v NHL rozjeli velké kariéry. Odchovanec Komety za mořem táhnul hodně. V 15 letech hrál v Brně za tým U18, v 16 letech za U20. „Svým způsobem byl Jakub vždycky zázračné dítě,“ pronesl o něm analytik TSN Craig Button. „Vždycky si vedl o něco lépe než jeho vrstevníci a taky hrál o úroveň až dvě výš, se staršími. Sám sobě hodně věřil, že dokáže cokoli. A on to opravdu dokázal,“ objasňoval, proč dávalo smysl vidět Zbořila i vysoko v NHL.

Před draftem se o něm říkalo, že se jedná o borce, který zvládá perfektně kontrolovat puk. Navíc není natočený jen směrem k soupeřově bráně, bez remcání plní i defenzivní povinnosti. Být silný na obou koncích kluziště v 18 letech, když o sobě víte, že máte silné ofenzivní instinkty? To není automatika. Tím pádem ho i scouti NHL brali jako velký příslib. Šikula, navíc zodpovědný. Bereme!

Jenže ve výsledku nebyl směrem dopředu tak silný jako Erik Karlsson nebo Miro Heiskanen, abyste mu tolerovali chyby. Takže se stalo to samé, co spoustě jiných hráčů s talentem. Slyšel různé modifikace věty: „Chceš hrát NHL? Tak se budeš muset trochu změnit.“

V překladu – uber pár blbostí vepředu.

Jenže co pak zůstane?

„Musel se naučit, že méně znamená více,“ řekl Button v rozhovoru pro The Athletic. „Nechcete při hře vyrábět díry a slabá místa. Když jste mladší, můžete tyto chyby napravit. Jakub vždycky byl dobrý bruslař a soutěživý hráč. Ale v NHL chyby vedou k tomu, že soupeř dává gól a vy jste na špatné straně. To trenéři nechtějí vidět.“

Takže nějakou dobu ho Boston měnil a od draftu čekal pět let, až dostane kloudnou šanci v NHL. Přišla v sezoně 2020/2021, kdy se v defenzivě otevřel prostor po odchodech Zdena Cháry s Toreym Krugem. Odehrál 42 zápasů, což bylo jeho maximum. Dál se už nikdy nedostal.

Základem bylo, aby hrál hlavně na jistotu. Proto tak překvapí, že dokázal ze zámořských pokynů v roce 2024 přepnout, když se objevil v extralize. „Já bych takový hokej hrál rád i v Bostonu a všude, kde jsem působil předtím,“ nadechl se. „Nikdy jsem ale nebyl v pozici, že bych si to mohl dovolit. Udělal jsem chybu a šel si sednout na deset minut,“ vysvětlil.

V extralize by měl mít největší volnost směrem dopředu, jakou dostal od podpisu smlouvy s Bostonem. Tam zkrátka nebyl lepší než Charlie McAvoy nebo Torey Krug, aby od trenérů slyšel, že má volné ruce, ať hlavně tvoří.

Pardubice mají na soupisce hodně defenzivních zadáků. Samé velké chlapy, kde kreativitou vyniká jen Peter Čerešňák. Zbořil by se k němu měl přidat. „Tady cítím, že mám velkou podporu trenérů. Chtějí, abych útok podporoval, cítím se v téhle roli skvěle,“ potvrdil.

Když pro iSport.cz rozebíral, jestli po letech není těžké proškrtat myšlenky, že hlavní je hrát na jistotu, jen se pod vousy usmál: „Vůbec.“

„Dokážu si zápas daleko víc užít, když vím, že mám trochu víc volnosti. Když udělám nějakou chybu, vím, že mi trenéři věří a dostanu šanci znovu, abych ji napravil. S tím se hraje hrozně hezky,“ vysvětlil svůj pohled. „Jak máte v Americe užší hřiště, víc se hraje nahoru dolů. Když jsem sem přišel, trenéři mi hned první den řekli, že by to sem chtěli trochu přivést, abych tímhle začal,“ doplňuje.

Poslechl. A defenzivu nejlepšího celku extraligy výrazně oživil.

Až si v roli zvykne, může být i zajímavou variantou pro Radima Rulíka. Bek s výborným pohybem by do jeho hokeje mohl zapadnout. „Kdyby nominace přišla, budu strašně rád. Teď to bohužel nevyšlo, tak budu pracovat, aby si mě trenéři všimli pro prosincový turnaj,“ chce se Zbořil posunovat dál.

