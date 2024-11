Manželka Kempného ukázala bydlení: Vítejte v kuchyni mistra světa!

Tady bydlí šampion! Manželka hokejového reprezentanta Michala Kempného Nicola si v desingu libuje a několik let se mu věnuje. Nikoho proto nejspíš nepřekvapí, že při vybavování vlastního království si dala pořádně záležet. Fanoušky teď vzala hluboko do soukromí a ukázala, jak vypadá rodinná kuchyň.

Nicola na sociálních sítích často fanouškům ukazuje nejrůznější zákoutí z interierového průmyslu, ve kterém je jako ryba ve vodě. Tentokrát ale příznivce zavedla rovnou do své kuchyně, kde přesně popsala proč se pro jednotlivé prvky rozhodla.

„Vítejte u mě doma, o kuchyni bych mohla mluvit snad hodinu,“ tetelila se nad místností, se kterou je evidentně velmi spokojená. Velkým požadavkem Nicoly a Michala Kempných byl při zařizování kuchyně prý především prostorný stůl, ke kterému se v konečném výsledku vejde dokonce šest až osm lidí. Ti navíc nebudou sedět na jen tak nějakých židlích! Paní domu totiž pro hosty vybrala pohodlná křesílka od známé české společnosti.

Vynachválit si Nicola nemohla ani ostrůvek, který je směřován tak, že při vaření vidí do prostoru a tak může během kuchtění například sledovat televizi nebo dohlížet na hrajícího si syna.

Závěrem se úsměvavá brunetka fanoušků ptala, co by si přáli vidět příště. „Půjdeme k nám do ložnice, do antiků, nebo něco jiného?“ nabízela svým sledujícím, se kterými sdílí opravdu i ty nejosobnější věci ze svého života. Nedávno například bývalá modelka otevřeně promluvila o potížích s endometriózou, kvůli které musela podstoupit lékařský zákrok. Také k tomu se v závěru popisu u videa vrátila.

„Omluvte můj vyvalený pupek, ale je to snad podruhé co mám po operaci na sobě džíny,“ přiznala manželka hokejového mistra světa, která si mimo jiné právě i díky své otevřenosti získala mnoho příznivců.