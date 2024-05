Šéfkuchaře z MS lanaří ke Slovákům: Zlatý recept? Třinecké krevety!

Pro Oceláře vaří Michal Kuczera během klíčových bitev v play off už deset let. Začal po nepříjemném týmovém zážitku z play off 2013. Několik hráčů tehdy mělo po zápasech v Praze zažívací problémy. „Kluci si přivezli nějakou virózu z boloňských špaget, tak mě z klubu oslovili, jestli bych jim nedělal na výjezdech dohled,“ líčí executive chef hotelu Vitality. „Od té doby jezdím během play off s týmem. A co udělám, můžu podepsat.“

K reprezentaci jste se dostal jak?

„Oslovil mě pan Hnilička. Z Třince, kde mám tu čest vařit už desátý rok, se známe i s Jirkou Kalousem. Tak nějak se to skloubilo. Pro mě to teď byla první akce s reprezentací.“

Kolena se vám z nominace netřepala?

„Byl jsem nervózní. Hlavně kvůli tomu, že jsem měl poraněné koleno a nebyl jsem si úplně jistý, jestli to ustojím. Ale jo, dali jsme to.“

Zranil jste se u tenisu?

„Ne, ne. (usměje se) To byla taky příhoda. Mám doma v Bocanovicích berany a jeden mi utekl. Jak jsem ho naháněl, tak se vynořil a šel mi hlavou po koleni. Měl jsem potrhané vazy a měsíc jsem byl mimo. Stalo se mi to v březnu, i na mistrovství jsem jel s ortézou. Ale šlo to.“

Beran skončil v guláši?

„Párečky, klobásky. (usměje se) Šel hned druhý den, oko za oko, zub za zub. Tady na Moravě se s tím moc nepářeme.“

S reprezentací ještě slavíte?