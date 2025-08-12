Předplatné

13letý zázrak s 210 centimetry: Satoranský a Veselý mají v Barceloně nového parťáka

Teprve 13letý basketbalový talent Mohamed DaboneZdroj: X / Rafael Zamorano
Spoluhráčem českých basketbalistů Jana Veselého a Tomáše Satoranského v Barceloně bude v příští sezoně i „zázračné dítě“ Mohamed Dabone. Klub uvedl, že teprve třináctiletý rodák z Burkiny Faso bude s okamžitou platností trénovat s hlavním týmem a měl by se dočkat i nasazení do zápasů.

Dabone působí v Barceloně od roku 2023. Vzhledem ke svému talentu hrál o několik kategorií výš, než odpovídalo jeho věku, a již nyní měří 210 centimetrů. Čtrnácté narozeniny oslaví v říjnu.

Podle španělského deníku Sport chce Barcelona přesunem Daboneho do A-týmu především zabránit tomu, aby ho zlákal odchod na některou z amerických univerzit.

