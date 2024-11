Brutální vražda slovenské házenkářky (†32): Dcera (4) stále o smrti mámy neví

Pořád věří, že se maminka vrátí. Čtyřletá dcerka zavražděné slovenské házenkářky Cynthie (†32) byla svěřena do péče prarodičů. Ti se rozhodli, že holčičce o děsivém činu, ze kterého byl obviněn její otec Juraj, zatím neřeknou.

Po talentované sportovkyni pátralo v červenci celé Slovensko. Nalezena byla až po pěti dnech mrtvá na pozemku domu, ve kterém žila spolu s Jurajem, malou Miou a svým synem z předchozího vztahu.

Policie z vraždy obvinila právě partnera házenkářky. Podle vyšetřovatelů ji uškrtil lanem, zabalil do igelitu a tělo pak ukryl do vodovodní šachty pod pískovištěm, kde si děti hrávaly. Muž se hájí tím, že svou partnerku našel oběšenou, zpanikařil a tělo schoval. Kvůli procesní chybě se ale dostal z vazby a nyní se se Cynthiinými rodiči soudí o svěření děvčátka do péče. „Nesmí se dostat do jeho rukou. Proti rozhodnutí, že bude u nás se odvolal," svěřil se Novému Času Miin dědeček Tibor.

Přiznal také, že vnučce o smrti maminky zatím nepověděli. „Řekli jsme jí, že máma s tátou odjeli daleko vydělat penízky na nový domeček," vysvětlil. Podle prarodičů nebyla holčička v dobrém psychickém stavu a nechtěli ji ještě více stresovat. Devítiletému Dominikovi ale alespoň část kruté pravdy říct museli. „Řekli jsme mu, že se bouchla do hlavy a zemřela. Nechtěli jsme riskovat, že mu to někdo řekne ve škole," vysvětlil Tibor.

Že i Mie budou muset časem vysvětlit, že se maminka už nevrátí, je prarodičům jasné. „Teď je na tom velmi dobře a jednou jí budeme muset říct, že maminka je v nebíčku. Psychologickou pomoc jsme zatím nevyhledali, ale potom ji k tomu využijeme. Aby nám poradili, jak jí to povědět a jak to co nejlépe zvládnout," řekl zdrcený dědeček.