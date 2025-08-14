Jokič čeká v Mnichově. Češi hrají dvakrát proti hvězdným Srbům. Proč i v přípravě?
Eurobasket 2025 se blíží. Ještě před ním však čeští basketbalisté sehrají dva zápasy Supercupu v Mnichově. Honosný název, ale pořád pouze příprava. Jenže s top soupeři. V pátek se partička španělského kouče Diega Ocampa střetne v semifinále německého podniku s největším favoritem kontinentálního šampionátu ze Srbska, které bude číhat i v české skupině na ME v Rize. V sobotu pak v Mnichově Češi narazí na někoho z dvojice Turecko-Německo.
Pro národní tým, který omladil především pod košem, to bude první velmi zajímavá konfrontace se Srbskem během následujících patnácti dní. Kdekdo přitom tým kolem superstar Nikoly Jokiče pasuje na největšího favorita ME. Teď přichází ta méně důležitá prověrka se Srby, ale 30. srpna se český David střetne se srbským Goliášem v tuhém mači na EuroBasketu ve čtvrtém kole základní skupiny v Rize.
Příprava proti sokům z ME? Náhoda
Klidně se pak může stát, že výsledek druhého semifinále mnichovského Supercupu mezi Tureckem a Německem přisoudí v sobotu za soupeře Čechům Turky. Tým kolem hvězdy Houstonu Alperena Sengüna Satoranský a spol. na EuroBasketu potkají také. A co si budeme povídat, je to nestandardní, že tak krátce před startem vrcholného turnaje soupeři ze skupin ladí formu v přípravě proti sobě.
„Pozvání na Supercup jsme dostali v březnu. Bylo osloveno více federací. Museli jsme v relativně krátkém čase reagovat a potvrdit účast. Měli jsme o tento turnaj zájem, protože jsme věděli, že půjde o kvalitní soupeře. Kromě Německa jsme ale netušili, kdo tam bude hrát. Bylo to navíc před losem základních skupin ME,“ vysvětloval situaci manažer reprezentace Jiří Welsch.
Že jde o ojedinělou situaci, potvrzuje i reprezentační pivot Martin Kříž. „Dřív nebývalo zvykem, že by spolu týmy, které na sebe narazí ve skupině, hrály přípravné zápasy. Myslím, že jestli Diego Ocampo bude mít na Srbsko speciální plán, tak ho neodkryje hned v tomhle přípravném utkání. Je to spíš o tom, abychom se adaptovali na úroveň evropského basketbalu, a uvidíme, jak se nám to povede,“ přemítá Kříž
Srbská letka z NBA
Srbsko zatím v přípravě dominuje. Rozdrtilo Bosnu a Hercegovinu a Kypr. Oběma soupeřům nasázeli přes 120 bodů. Směrodatnější už jsou skalpy Polska (79:67) v Bělehradě a Řecka (76:66) v Limassolu. V tomto zápase explodoval právě Jokič. Hvězda Denveru Nuggets, šampion NBA a trojnásobný nejužitečnější hráč (MVP) NBA se zastavil na 23 bodech a 19 doskocích. Je ale fakt, že Řecko v přípravě zatím postrádá Giannise Antetokounmpa, ale to nijak Jokičův výkon nesnižuje.
Srbsko se však nerovná pouze příběhu možná největší basketbalové hvězdy současnosti. Zkušený kouč Svetislav Pešič má k dispozici hned osm hráčů s vazbami na NBA. Kromě Jokiče by se na EuroBasketu měli představit například Bogdan Bogdanovič, Nikola Jovič či Marko Gudurič. Třeba Nikola Topič jako velká naděje srbského basketbalu v NBA dosud nenastoupil, ale už byl ohlášen jeho přesun z Crvene Zvezdy Bělehrad do celku úřadujícího šampiona NBA Oklahoma City Thunder, kde v minulosti válčil Vít Krejčí.
Kdo nastoupí proti Česku?
Přestože Pešič má z čeho vybírat, musí řešit i určité problémy v nominaci. Zdravotní neduhy hlásí rozehrávač Uroš Trifunovič a podkošový hráč Alen Smailagič. Do Mnichova tito dva ani neodcestovali. Dvojnásobný vítěz Euroligy s tureckým klubem Anadolu Efes Vasilije Micič naopak na palubě směr Německo nechyběl. Není ale fit a za Srby dosud nenastoupil do žádného přípravného střetnutí. Je tedy otázkou, zda kreativního plejera Pešič pustí na Čechy.
Kdo vlastně bude hrát proti Česku v pátek prim, je zajímavou tajenkou. Rovněž Srby čeká hned v sobotu další zápas a přece jen s papírově těžším soupeřem z Turecka či Německa. „Myslím si, že budou některé hráče šetřit. Jsou to dvě utkání ve dvou dnech. Trenér Pešič bude asi natolik obezřetný, že někdo možná nenastoupí. Jsou to ale jen naše týmové domněnky. Není to vlastně ani podstatné. My se chceme soustředit na naši hru,“ doplnil Welsch.
„Je to velmi dobrý turnaj. Chceme před ME změřit síly s nejlepšími týmy, abychom byli co nejlépe připraveni na začátek šampionátu. V Mnichově potkáme i Čechy, které máme ve skupině, možná taky Turky. Jdeme od zápasu k zápasu, od tréninku k tréninku, abychom byli den ode dne lepší,“ řekl další borec se zkušenostmi z NBA Filip Petrušev.
Cesta za evropským grálem
Pro Srby je EuroBasket 2025 svátkem. Široká basketbalová obec věří, že právě tým kolem Nikoly Jokiče má největší předpoklady stát se novým evropským šampionem a na jejich reprezentaci pějí ódy i soupeři. „Bude to možná vůbec ten nejlepší EuroBasket v historii. Stačí se podívat na soupisku Srbska. Spousta hráčů z NBA a Euroligy,“ vysekl Srbům poklonu před mnichovským turnajem kouč Německa Alex Mumbru.
Samostatnému Srbsku se přitom v historii ještě nikdy nepovedlo EuroBasket vyhrát. O to větší jsou očekávání. Mohou se pyšnit osmi tituly pod hlavičkou Jugoslávie. Od roku 2006, kdy je Srbsko i po odtrhnutí Černé Hory samostatné, se tamní fanoušci dočkali v rámci ME dvou stříbrných v letech 2009 a 2017. Proto je na Pešičův tým vyvíjen velký tlak a zkušený pětasedmdesátiletý trenér moc dobře ví, jak namixovat přípravu, aby své hvězdy neutavil. Ať už ale v pátek proti české výpravě nastoupí kdokoliv, bude to značka basketbalové superkvality.
TOP 5 SRBSKÝCH HVĚZD
Nikola Jokič (Denver Nuggets, 30 let, pivot)
Je potřeba ho blíže představovat? Pro mnohé nejlepší hráč současnosti. Vyhrál NBA, Amerika mu leží u nohou. S národním mužstvem ale touží po prvním titulu vůbec. Doma má zatím stříbro a bronz z olympiády. Na stříbrném MS 2023 chyběl. Teď si chce jít pro zlato.
Bogdan Bogdanovič (Los Angeles Clippers, 32 let, rozehrávač)
Vytříbený technik s ukázkovou střelou za tři. V roce 2017 vyhrál Euroligu s Fenerbahce a pak započala jeho pouť v NBA, která trvá dodnes. Ještě v únoru byl spoluhráčem Víta Krejčího v Atlantě, než přišlo stěhování do Kalifornie. Největší osobnost týmu po Jokičovi.
Marko Gudurič (Milán, 30 let, rozehrávač/křídlo)
V NBA odehrál před časem jen 44 zápasů za Memphis. Více mu zkrátka sedí evropský styl. Platný bez kompromisů v obraně a pitbul na útočné polovině. Poslední vítěz Euroligy právě s Fenerbahce, se kterým získal i čtyři turecké tituly. Od nové sezony však okusí italskou ligu.
Filip Petrušev (Dubaj, 25 let, křídlo/pivot)
V NBA mu pšenka nekvetla. S Anadolu Efes opanoval Euroligu, na kontě má stříbro z MS 2023 i bronz z loňské olympiády v Paříži, kdy patřil k oporám. V červenci se z Crvene Zvezdy přesunul do Dubaje. Arabský projekt expandující do evropského basketbalu má tak další hvězdnou dušičku.
Tristan Vukčevič (Washington Wizards, 22 let, pivot)
Člen nastupující generace. Zažije svůj první seniorský turnaj. Jeho 213 centimetrů bude pod košem platit. Ve Washingtonu v poslední sezoně předvedl několik parádních vystoupení. Na italském rodákovi by měla stát budoucnost Srbska, ale klíčový může být už nyní, pokud zůstane zdráv.
Program českého týmu do startu EuroBasketu:
- 15. srpna Česko – Srbsko (Mnichov)
- 16. srpna Česko – Turecko/Německo (Mnichov)
- 21. srpna Česko – Gruzie (Pardubice)