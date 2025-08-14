Předplatné

Ararat - Sparta 1:2. Pražané potvrdili hladký postup, o výhře rozhodl Krasniqi

Lukáš Sadílek s míčem, za ním Magnus Andersen
Lukáš Sadílek s míčem, za ním Magnus AndersenZdroj: X / AC Sparta Praha
Ermal Krasniqi jistil výhru Sparty v Jerevanu
Kevin-Prince Milla v souboji o míč proti soupeři z Araratu Jerevan
Albion Rrahmani se trefil v odvetě 3. předkola KL v Jerevanu
Trenér Sparty Brian Priske v Jerevanu při odvetě KL
Fotbalisté Sparty nastoupili v odvetě 3. předkola KL v Jerevanu
Peter Vindahl v Jerevanu inkasoval z penalty
Na snímku Pavel Kadeřábek při zápase v Jerevanu
ČTK, iSport.cz
Fotbalisté Sparty zvítězili v odvetě 3. předkola Konferenční ligy na hřišti Araratu-Armenie 2:1 a v součtu s úvodní výhrou 4:1 postoupili do závěrečné fáze kvalifikace. Pražané vedli v Jerevanu zásluhou Albiona Rrahmaniho, ještě v prvním poločase vyrovnal z penalty střídající Juan Balanta. V závěru domácí dohrávali bez vyloučeného Joaa Queiróse a hosté krátkou přesilovku zásluhou dalšího příchozího hráče z lavičky Emila Krasniqiho využili.

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho zvládli v této sezoně i druhé předkolo Konferenční ligy, v tom předchozím si poradili s kazachstánským Aktobe. V závěrečném dvojzápase vyzvou FC Riga, nebo Beitar Jeruzalém. Lotyšský celek doma vyhrál první duel 3:0.

Letenští vyhráli šestý soutěžní zápas po sobě. Venku v pohárech triumfovali poprvé od loňského srpna a pěti duelech.

Utkání se hrálo na stadionu Araratu-Armenia pro bezmála 1500 diváků, přestože nesplňuje požadavky UEFA pro 3. předkolo. Pražany podpořilo několik desítek diváků. Soutěžní premiéru v základní sestavě Sparty si odbyl kamerunský útočník Milla.

Hosté skórovali z první vážné akce ve 23. minutě, do té doby se hrálo nepřesně na obou stranách. Sadílek vystihl Hovhanisjanovu rozehrávku a Rrahmani se střelou pod horní tyč nemýlil. Kosovský reprezentant skóroval v pátém z posledních šesti soutěžních zápasů.

Domácí srovnali za sedm minut. Ryneš ztratil míč na polovině soupeře a vzápětí na druhé straně fauloval střídajícího Duarteho. Severomakedonský rozhodčí Kačevski nařídil penaltu a Balanta se z ní nemýlil.

Právě kolumbijský záložník byl minulý týden jediným střelcem svého týmu na Letné. Dvojnásobný arménský mistr sahal po obratu, v 38. minutě sparťanský brankář Vindahl vyrazil Šagojanovu střelu na tyč.

Zkraje druhé půle Sadílek nahrál před branku na volného Rrahmaniho, jenže ten velkou příležitost nevyužil. V další dobré šanci zamířil vedle Haraslín po Kadeřábkově přihrávce.Na opačné straně vystřelil z dálky mimo tři tyče Šagojan, Krasniqiho ránu zpoza vápna zase vytěsnil gólman Pinto. O chvíli později si poradil i s Rrahmaniho střelou z přímého kopu. Zaskvěl se i Vindahl po Duartově prudké ráně k tyči.

V 88. minutě dostal červenou kartu Queirós, který ve skluzu fauloval střídajícího Preciada. Za zákrok nejprve obdržel žlutou, ale po intervenci videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů ho Kačevski rovnou vyloučil.

V úvodní minutě nastavení si Krasniqi naběhl na Preciadův pas, položil si na zem vyběhnutého Pinta a rozhodl o výhře Sparty. Při teprve druhém startu v sezoně skóroval poprvé. Pražané vyhráli v Konferenční lize potřetí za sebou.

