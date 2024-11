Slovenské tenistky zuří: Naštvala je česká legenda!

Tohle na ně bylo trochu moc! Se slovenskými tenistkami ve finále Billie Jean King Cupu nikdo moc nepočítal. O to větším překvapením však bylo, že se do něj Rebecca Šramková (28) a Viktoria Hrunčáková (26) probojovaly. Nakonec se soupeřkami z Itálie sice padly, ale daleko více je nejspíš hlodala slova českého tenisového experta Jana Kukala (82).

Slovenky předvedly na turnaji úžasnou jízdu, kterou zabrzdila až italská síla v podobě hráček Jasmine Paoliniové (28) a Lucii Bronzettiové (25). Bývalý český tenista Jan Kukal ale našel poměrně dost míst, kde Slovenky tlačila bota.

„Z velké euforie a nadšení spadly zpátky na zem. Je třeba být pokorný. Z takové prohry se dá jen poučit. U Hrunčákové je třeba zapracovat na fyzické kondici, o Šramkové jsem zase slyšel, že její největší zbraní je podání, ale ani si nevzpomínám, kolik jich ve finále vůbec vyhrála,“ rozebíral svůj pohled na věc bývalý spoluhráč legendárního Jana Kodeše (78).

„Opravdu jsem nečekal tak hladké finále. Italky své soupeřky v první dvouhře zaskočily taktikou a Slovenky už nic nevymyslely. Bylo toho na ně příliš. Do té doby hrály s tím, že nemají co ztratit. Ve finále si uvědomily, že můžou celou soutěž vyhrát, a najednou jim to nešlo,“ pravil Kukal pro Denník N. A zklamané Slovenky se pořádně naštvaly!

„V životě nepochopím, že někdo dokáže něco takového ze sebe dostat. Nikdo, kdo nebyl v našem týmu, si ani nedokáže představit, co všechno každá z nás úspěchu na kurtu i mimo něj obětovala. Nikdo nemá právo se k tomu vyjadřovat. Lidi, buďme k sobě milejší, hlavně pro budoucí generace. Vytvořme pozitivnější prostředí, v kterém se budeme těšit z dobrých výsledků déle než pár hodin, “ hněvala se Hrunčáková.

V podobném rozpoložení pak byla také deblistka Tereza Mihalíková. „Pane tenisový experte, povězte nám ještě něco o našich rezervách po největším tenisovém úspěchu naší země od roku 2002. Vynechme kvality soupeřek, které proti nám stály, třeba že tam byla čtvrtá hráčka světa,“ rýpla si.

Názor Kukala nenechal chladnou ani tenistku Annu Karolínu Schmiedlovou.„Proč vždycky, když v tenise něčeho dosáhneme, to vyzní, jako bychom selhaly? Dokáže si vůbec někdo představit, čeho jsme dosáhly? Jsme malá země a jsme druhé na světě. Je to životní úspěch, proč tedy zase taková kritika?“ ptala se hráčka, které se dařilo na letošní olympiádě v Paříži, nicméně od té doby na akcích WTA nevyhrála žádný duel.

Samotného Jana Kukala nejspíš tak prudká reakce poměrně zaskočila. „Já výsledek slovenského týmu chválil jako úžasný výsledek. Ale viděl jsem v něm i obrovskou šanci se posunout, aby si hráčky zvedly sebevědomí, popracovaly na rezervách a další úspěch nepřišel zase až za dlouhou dobu. K tomu je potřeba vždycky přistoupit sebekriticky,“ pravil pro web Sport.cz bývalý tenista.