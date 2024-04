Navrátilovou vytočil turnaj u Saúdů: Ostrá slova o arabské zemi!

Poslední dny nemá moc důvodů k úsměvu. Martina Navrátilová (67), česko-americká legendární tenistka, se před pár dny naštvala nad olympijskými dresy atletek z USA pro olympiádu v Paříži. A teď ji pořádně rozohnila další věc! Šokoval ji výběr země, která bude pořádat finále WTA Tour!

Tři roky. Minimálně po takovou dobu se budou podle smlouvy následující finále v rámci WTA Tour konat v Saúdské Arábii. Tento fakt se stal trnem v oku především tenisové legendě Martině Navrátilové, která kritikou rozhodně nešetřila. „Finále se uskuteční v Saúdské Arábii, což je asi taková změna, jako kdyby to přesunuli do Severní Koreje,“ nedržela se Navrátilová zpátky podle britského listu Daily Mail.

Šampionka tak evidentně narážela na to, jak země bojuje s lidskými právy. Ostatně, například řídit vůz mohou ženy v Saúdské Arábii legálně teprve až od roku 2018.

„Hráčky se rozhodly samy. A já to respektuji. Chtěla jsem se jen ujistit, že ví, do čeho jdou,“ dodala. Na otázku, jestli se hodlá na finálních duelech pracovně podílet, odpověděla, že ne. Ke kontroverznímu kroku se vyjádřila i její letitá rivala Chris Evertová (69). Ta dříve vyzvala hráčky, aby si dvakrát rozmyslely, jestli jsou pro.

Jeden z názorů, které si Navrátilová vyslechla, byl ten, že tenistky nechtějí být politicky angažované. Na to měla devítinásobná vítězka Wimbledonu jasnou odpověď. „Hrát v Saúdské Arábii je politickou záležitostí. Vítejte ve světě sportu. Sport je politický. Sport stojí v čele společenských změn,“ reagovala Navrátilová.

Mimo jiné se také opřela do saúdského korunního prince Mohammeda bin Salmána. „Nechápu, jak se tam může něco stát bez požehnání jejich korunního prince. Rozhoduje o tom, co ano a co ne. Jsme trochu egoističtí, když si myslíme, že můžeme něco změnit, ale kdo ví,“ rýpla si úspěšná sportovkyně.