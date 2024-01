Naštvaná Mäki o programu OH: To musela být párty, když to vymýšleli...

Na olympiádě v Tokiu proslavila mílařku Kristiinu Sasínek Mäki hláška o tom, jak si musí vyrvat nohy. A jestli bude chtít do finále i letos v Paříži, bude do toho muset dát podobnou energii. Pořadatelé závodnicím do programu naplánovali čtyři starty během sedmi dnů. „Kdo to vymýšlel? To musela být slušná párty!“ ostře kritizuje Češka s finskými kořeny.

V neděli v Lucemburku národní rekordmanka na 1500 metrů startuje mezinárodní sezonu. Když všechno půjde dobře, rok pro ni vyvrcholí na olympiádě v Paříži, kde ji ale čeká těžký úkol. V rozběhu se bude muset snažit postoupit přímo do semifinále. Jinak si hned na startu situaci pěkně zkomplikuje. Případný postup časem znamená povinnost závodit ve čtvrtfinále. Pro účast ve finále by tak musela startovat hned ve třech bězích.

„Znamenalo by to v den volna běžet běh navíc. Za mě je to nesmysl. Tím, jak jsem měla možnost běžet už teď tři běhy v pěti dnech, které byly až na ten poslední docela na krev, tak je to náročné,“ líčí Sasínek Mäki. „Samozřejmě, všechny to mají stejné, ale neumím si představit čtyři běhy. Jasně, že ta malá kvéčka, co poběží náhradní běh, nejsou úplně aspiranti na finále, ale stát se může vše.“

Pokud závodnice nepostoupí do dalšího kola přímo, postup časem je regulérní možnost, jak se v atletických soutěžích dostat na další úroveň závodu. Sasínek Mäki se takhle probojovala do finále olympiády v Tokiu, kde jí k tomu pomohl národní rekord 4:01,23 minuty. Kdo ale na olympiádě v Paříži na patnáctistovce nepostoupí z rozběhu přímo, jeho další šance budou kvůli dalšímu běhu v programu minimální.

Ženská patnáctistovka začíná v Paříži rozběhy 4. srpna. Kdo postoupí přímo, má pak tři dny volno. Závodnice, které půjdou do oprav, čeká další běh den před semifinále.

„Nechala bych to běžet toho, kdo to rozhodl,“ zlobí se česká mílařka. „V Tokiu, i když jsem se po prvním běhu cítila dost dobře, po druhém už ten den na zotavení nestačil. Jak to popsat… Člověk je úplně rozbitý s tím, že doufá, že se vyspí a nají, ale po závodě se moc nevyspí. Naštěstí je tam další noc, ale i tak je to masakr.“

Světová atletika v poslední době přichází s netradičními nápady. Vloni na MS v Budapešti se na patnáctistovce postupovalo jen přímo a další v pořadí měli smůlu.

„Nebavily jsme se, že bychom podávaly protest. Na to jsme, myslím, malí páni. Člověk by měl bojovat s tím, co přijde, ale i z laického pohledu musí být jasné, že běžet kvalitní výkon čtyřikrát je nesmysl,“ říká Sasínek Mäki.

Na olympiádu se musí ještě kvalifikovat. Vloni jí k olympijskému limitu 4:02,50 scházelo 77 setin sekundy. Jistotu ale může získat i přes kvalifikační žebříček, kde zatím v pohodě zabírá jedno z postupových míst.

Sasínek Mäki bude během roku jednou z tváří marketingové kampaně automobilky Toyota, jejíž české zastoupení nedávno představilo lokální kampaň postavenou na českých sportovcích.

„Nijak mě to neznervózňuje,“ řekla atletka k pozornosti, která na ni čeká. „Po olympiádě to byl docela šok. Média mi nevadí, ani vše okolo, ale byl rozdíl z nuly na nějaké číslo. Teď už jsem si to docela ustála, tak se na to těším.“

V halové sezoně, kde ji 30. ledna čeká start na Czech Indoor Gala v Ostravě, nemá zásadní ambice i proto, že na podzim léčila zraněnou achilovku.

„Trochu se mi oddálila příprava. Ani jsem nestihla moc halových tréninků. Měla jsem pět týdnů klid a furt mě to bolelo, byla tam ostruha. Takže v říjnu, kdy jsem měla začít, jsem to ještě dva a půl týdne řešila. Řešila jsem to rázovkou,“ vysvětlovala. „Snad je to dobré. Neříkám, že úplně stoprocentní, ale lepší než v sezoně, kdy by to byla těžká rána. Nakonec jsme si řekli, že to zkusíme, ale nevím, jestli úplně míříme na mistrovství světa, uvidíme podle aktuální formy.“