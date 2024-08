Kauza „boxerky“. Česká trenérka by řekla stop: Měla bych o holky strach

Vítězství boxerky Imán Chalífové na olympiádě v Paříži se stalo tématem číslo jedna. Startovní výstřel bouřlivých diskuzí vypálil duel Alžířanky s Italkou Angelou Cariniovou, která se vzdala už po 46 sekundách. Kontroverze do situace vnáší dřívější diskvalifikace Chalífové z mistrovství světa kvůli zvýšené hladině testosteronu. DNA test navíc potvrdil, že má typicky mužské chromozomy XY. „Chalífová sice stoprocentní muž není, přesto nevnímám, že by byla oproti ostatním ženským boxerkám silově vyrovnaná,“ říká Lenka Kardová, trenérka české boxerské reprezentace žen.

Mezi provazy nevídaná situace. Po výhře v prvním kole olympijského turnaje čelí alžírská boxerka Imán Chalífová obrovskému mediálnímu tlaku. Kvůli vysoké hladině testosteronu a přítomnosti typicky mužských chromozomů XY má mít výraznou silovou výhodu. „Měla bych strach o své svěřenkyně kvůli nepoměru síly, který byl na videu zřejmý. Italka dostala jeden úder a bylo vidět, že se bojí pokračovat,“ říká Kardová.

Jaký byl váš první dojem, když jste se dívala na duel Chalífové?

„Nekoukalo se mi na to dobře. Chápu problematiku z obou stran. Alžířanka je biologicky žena, narodila se tak. Tím, že má ale chromozomy XY, je její tělo jiné než typicky ženské. Síla v zápase hraje velkou roli. Proto je box rozdělený do váhových kategorií a zároveň i na mužskou a ženskou disciplínu, aby byly síly v ringu vyrovnané.“

Tady to podle vás neplatí?

„V případě tohoto zápasu síly vyrovnané nebyly. Já bych do něj své svěřenkyně nepustila, a to ze strachu o jejich zdraví. Vím, jak vypadá sparing muže a ženy… Ten rozdíl síly je hodně znatelný. Chalífová sice stoprocentní muž není, přesto nevnímám, že by byla oproti ostatním ženským boxerkám silově vyrovnaná. Je to patová situace. Alžířanka, je žena, ne neoperovaný chlap. Nemyslím si ale zároveň, že je správné ji proti ostatním do ringu pouštět.“

Nepříjemná situace. Chalífová nemá kategorii, v které by mohla boxovat se sobě silově rovnými. Její soupeřky na olympiádě zároveň cítí, že jsou v nevýhodě…

„Přesně tak. Nejvíce fér by bylo, kdyby Chalífová nastupovala v jiné kategorii. Otázkou však je, kolik boxerek by tam bylo. Není to vůbec jednoduché pro ni, ani pro soupeřky. Když boxerky na vysněnou olympiádu dřou významnou část života, vše k tomu směřují a pak se dostanou do situace, kdy, ať udělají cokoli, té síle se nemůžou vyrovnat. Cítí nespravedlnost, neférovost. Vyvolává to v nich nechuť k boxu jako sportu. Je to smutná situace. I pro Alžířanku. Mít vlastní kategorii je teď asi nereálné, ale aby nastupovala proti holkám, taky není správné. Někdy život není spravedlivý a nemůžete dělat sport, který milujete…“

Setkala jste se s podobně atypickými soupeřkami, ať už jako aktivní boxerka nebo trenérka?

„Když jsem sama boxovala, tak ano. Některé holky byly na hraně, ale vůbec nechci soudit, zda dopovaly. U některých bylo vidno, že mají lepší muskulaturu, stále však byly ženy. Někdo má danou fyzickou konstituci, takže má přirozenou výhodu. Tento případ je ale jiný. Vzhledem k tomu, co proběhlo a probíhá, by měly být holky testovány víc.“

Není to ale trochu utopie?

„Nevím, zda je to reálné. Stálo by to spoustu peněz. Do takových debat se moc pouštět nechci, protože nejsem v takové pozici. Z titulu reprezentační trenérky můžu jen říct, že mám strach o své svěřenkyně kvůli nepoměru síly. Ten byl na videu zřejmý. Boxerky nejsou měkoty a zápasy jen tak nevzdávají.“

Příběh zápasu Chalífová versus Cariniová se na sociálních sítích rychle posunul do politické a společenské roviny…

„Na mě už je to trochu moc. Vyskakuje to na mě úplně všude a nesleduje se mi to vůbec snadno. Haní se sport, kterému věřím a mám ho ráda. Chápu řadu boxerek, jež o kauze mluví a snaží se ji medializovat, protože se cítí znevýhodněné. Jak jsem řekla, třeba cesta povede přes testování na podobné abnormality. Možná se takových boxerek objeví více a založí si vlastní kategorie. I v jiných sportech nastaly případy, atletům byly zpětně odebrány medaile. Pak je mi líto i jich, protože za to nemůžou. Třeba o tom ani nevěděli.“

Chalífová postupuje do dalšího kola. Co se jí pod tím obrovským mediálním tlakem může honit hlavou?

„Absolutně nemám problém s gay nebo trans komunitou. Neřeším to a jsem s tím naprosto v pohodě. O to víc je mi ta situace líto - všechny ty tvrdé soudy, komentáře a mediální tlak… Bylo mi to líto i při sledování jejího zápasu, kdy po vyhlášení verdiktu jde za soupeřkou a za jejími trenéry. Nedovedu si představit, v jak těžké situaci teď je. Narodila se jako žena, ale má typicky mužské chromozomy XY, zvýšený testosteron… Důležité je, že se cítí být žena, takže ji chápu. Na druhou stranu bych měla pochopení i pro mé svěřenkyně, kdyby proti ní nechtěly nastoupit, měly by strach a cítily by křivdu. Patová situace…“