Dusno v české cyklistice před olympiádou: Čábelická obvinila svaz z podrazu!

Klid před jednou z nejdůležitějších sportovních akcí letošního roku? Ten by se na české cyklistické scéně hledal jen těžko. Jen několik týdnů před startem Her v Paříži to totiž mezi bikery pořádně vře! Důvodem je kvalifikace závodnice Adély Holubové, jejíž náhradnicí je Jitka Čábelická. Ta ale celý proces vnímá jako neférový a spolu s manželem vytáhli do boje!

Jitka Čábelická a její manžel Petr, který je zároveň jejím manažerem, vnímají negativně způsob, jakým probíhala nominace. Na ni byla kritéria vyhlášena loni v listopadu a závodnice musela v elitní kategorii skončit do 28. místa na závodech Světového poháru nebo mistrovství Evropy nebo do 6. místa v kategorii do 23 let. Poté se měla posoudit vzájemná výkonnost na Českém poháru.

O účast na Hrách v Paříži se tehdy rvaly Čábelická, Adéla Holubová a Patricie Srnská. Po posledním SP před uzavřením nominace měla Čábelická zaznamenané v elitě 27. místo na SP a 21. na mistrovství Evropy v elitní kategorii. Holubová 8. příčku na SP do 23 let a Srnská 13. ve stejně věkové kategorii. Dvě poslední jmenované ME nedokončily.

Svaz poté informoval o tom, že pro vyrovnanost cyklistek a chybějícího výraznějšího mezinárodního výsledku rozhodně trenérská rada až po závodě Českého poháru v Bedřichově. Tam Holubová vyhrála, oproti tomu Čábelickou trápily zdravotní problémy před startem a během závodu se pak potýkala s technickými potížemi. Mladá závodnice si tak pojistila první start na olympiádě. Trojnásobná mistryně ČR se ale s rolí náhradnice nechce smířit a na sociálních sítích zveřejila delší text, ve kterém mimo jiné svaz obvinila z podrazu.

Manžel Jitky Čábelické pak poslal dopis šéfovi ČOV Jiřímu Kejvalovi, se kterým se ohledně celé situace také sešel. „Sešli jsme se osobně, všechno jsem mu vysvětlil. Je mi to nepříjemné nejen vůči jeho manželce, ale i vůči nominované slečně. Je to sport, za nominaci zodpovídá trenér na svazu cyklistiky. Ten nese odpovědnost a jen čas ukáže, zda bylo rozhodnutí správné. Čábelický předal věc panu ombudsmanovi, který nás s výsledky jistě seznámí,“ popisoval podle Sport.cz Kejval, který zdůraznil, že jako předseda výboru není schopen určit, kdo na olympiádu pojede.

Sama Čábelická má metodu za házení klacků pod nohy, jejiž muž a manažer pak mluví o „podivných potřebách změnit pravidla, když se nominuje ‚nesprávná‘ závodnice“.

Za Česko je na LOH nominováno 110 sportovců, kterým v pondělí chválilo účast plénum ČOV, a mezi reprezentanty je vedená také Holubová. K odeslání přihlášek by mělo dojít příští týden.