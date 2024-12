Hokejový komentátor Vichnar oblékl sako pro legendy: Děkuju oběma manželkám!

V emocích pustil do zlatého éteru českého hokeje nesmrtelné hlášky. Teď televizní komentátor Petr Vichnar (71), když vstoupil do síně slávy, spontánně promluvil o dvou rodinách.

Vichnarův hlas zná v hokejovém národě mnoho fanoušků, vždyť byl součástí vítězství na MS 1996 ve Vídni po Procházkově gólu: „To snad není pravda! Dotkli jsme se hokejového nebe!“ i při zlaté Svobodově trefě na Turnaji století v Naganu 1998: „Je to tam! Je to tam! Tak přece jen existuje spravedlnost!“

Ale málokdo z diváků České televize nejspíš tušil, že tenhle džentlmen řemesla je šťastně rozvedený muž. „Děkuju svým dětem, svým manželkám. Doma mě skoro neznali,“ pronesl Vichnar, když byl slavnostně uveden spolu s dalšími dvěma Petry – Svobodou a Nedvědem – do Síně slávy českého hokeje.

A do její nové budovy v centru Prahy ho doprovodila i choť Eva spolu se synem Martinem (32) i Veronikou, dcerou právě z prvního manželství s novinářkou Lenkou. Ta vztahy trochu rozkryla v pořadu Sama doma v roce 2012: „Byla jsem sedmnáct let Petrovou manželkou, máme dvě společné děti (ještě syna Ondřeje), ale už cca pátnáct let jdeme každý svou cestou a Petr už má dost dlouho jinou ženu.“

První láska

O druhé manželce Vichnar už dřív mluvil jako o první lásce, rodinná pouta – ač v technické době nedá dopustit na tužku a papír – udržuje pevná také díky zprávám ve společně skupině v aplikaci WhatsApp. „Táta je nesmírně slušný člověk. Když vidím, jak se chová k mamince... Nejen v tom je pro mě obrovským vzorem,“ prohlásil pro Magazín DNES syn z druhého svazku Martin, který dostal do vínku komentátorské vlohy.